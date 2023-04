4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1 Ivan Lopez Arias führt Masis Aarau mit drei Toren zum Sieg gegen Menzo Reinach Masis Aarau reiht Sieg an Sieg: Gegen Menzo Reinach hat das Team am Sonntag bereits den fünften Sieg in Folge( in sechs Spielen) feiern können. Das Resultat lautete 8:2

(chm)

Menzo Reinach erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Faton Ramadani ging das Team in der 7. Minute in Führung. Gleichstand stellte David Boner durch seinen Treffer für Masis Aarau in der 8. Minute her.

Danach drehte Masis Aarau auf. Das Team schoss ab der 9. Minute noch sieben weitere Tore, während Menzo Reinach ein Tor gelang (zum 2:7 (60. Minute)). Der Endstand lautete 8:2.

Matchwinner für Masis Aarau war Ivan Lopez Arias, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Masis Aarau waren: Sascha Salzmann (1 Treffer), Dejan Risonjic (1 Treffer), David Boner (1 Treffer) und Andrea D Onofrio (1 Treffe.) ein Tor für Masis Aarau war ein Eigentor des Gegners. Die Torschützen für Menzo Reinach waren: Faton Ramadani und Clirim Rudi.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Masis Aarau für Stefan Hadad (14.) und Andrea D Onofrio (85.). Die einzige gelbe Karte bei Menzo Reinach erhielt: Kristjan Nuhi (41.)

Masis Aarau schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 5 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach fünf Spielen, in denen die Offensive 30 Tore erzielte.

Zahlreiche Gegentore sind für Menzo Reinach ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Defensive 22 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Keine Änderung in der Tabelle für Masis Aarau: Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 2. Masis Aarau feiert mit dem Sieg gegen Menzo Reinach bereits den fünften Sieg der Saison. Das Team hat dreimal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Masis Aarau spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Türkiyemspor (Platz 5). Das Spiel findet am Freitag (5. Mai) statt (20.30 Uhr, Sportanlage Schachen, Aarau).

Mit der Niederlage rückt Menzo Reinach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sieben Punkten neu Platz 7. Für Menzo Reinach war es bereits die dritte Niederlage in Serie. Menzo Reinach verlor zudem erstmals zuhause.

Menzo Reinach tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Aarburg an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 6. Mai statt (18.30 Uhr, Längacker, Aarburg).

Telegramm: FC Menzo Reinach 2 - FC Masis Aarau 3:7 (1:7) - Fluckmatt, Menziken AG – Tore: 7. Faton Ramadani 1:0. 8. David Boner 1:1. 9. Ivan Lopez Arias 1:2. 12. Ivan Lopez Arias 1:3. 24. Eigentor (Muhamed Rexhepi) 1:4.33. Ivan Lopez Arias 1:5. 36. Andrea D Onofrio 1:6. 44. Sascha Salzmann 1:7. 60. Clirim Rudi 2:7. 78. Dejan Risonjic 2:8. – Menzo Reinach: Eron Spahiu, Jetmir Devetaku, Muhamed Rexhepi, Ilir Mulaj, Nuhi Gentjan, Ilmir Zeqiri, Tedros Kewaja, Clirim Rudi, Edon Ramadani, Faton Ramadani, Kristjan Nuhi. – Masis Aarau: Maurin Padrutt, Stefan Hadad, Luca Franek, Andrea D Onofrio, Nicolas Ott, Sascha Salzmann, Marco Patane, Tobias Scherer, Dejan Risonjic, Ivan Lopez Arias, David Boner. – Verwarnungen: 14. Stefan Hadad, 41. Kristjan Nuhi, 85. Andrea D Onofrio.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2023 00:51 Uhr.