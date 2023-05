4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1 Hamurabi Be Kascho führt Entfelden mit sechs Toren zum Sieg gegen Suhr Entfelden behielt im Spiel gegen Suhr am Freitag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 12:0.

(chm)

Auf dem Weg zum ungefährdeten Sieg erzielte Entfelden fünf seiner Tore in der ersten Halbzeit, sieben kamen in der zweiten Halbzeit dazu.

Überhaupt kein Tor gelang derweil Suhr.

Matchwinner für Entfelden war Hamurabi Be Kascho, der gleich sechsmal traf. Die weiteren Torschützen für Entfelden waren: Noah Ragusa (1 Treffer), Lukas Zgraggen (1 Treffer), Lukas Marty (1 Treffer), Hamdija Malagic (1 Treffer) und Alessandro Busto (1 Treffe.) ein Tor für Entfelden war ein Eigentor des Gegners.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Mohammed Rahimi von Suhr erhielt in der 75. Minute die gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Entfelden den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 26 Tore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.2 Toren pro Match.

Die Abwehr von Suhr kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 4.3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 13).

Entfelden machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 7. Entfelden hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Entfelden wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team FC Menzo Reinach 2, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (24. Mai) (20.15 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Für Suhr hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 13. Suhr hat bisher einmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Suhr geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Rupperswil 2 (Platz 11) weiter. Diese Begegnung findet am 27. Mai statt (19.00 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Telegramm: FC Entfelden 2 - FC Suhr 2 12:0 (5:0) - Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden – Tore: 14. Eigentor (Aytac Cöcelli) 1:0.17. Lukas Marty 2:0. 20. Hamurabi Be Kascho 3:0. 31. Hamdija Malagic 4:0. 42. Alessandro Busto 5:0. 61. Lukas Zgraggen 6:0. 63. Hamurabi Be Kascho 7:0. 64. Hamurabi Be Kascho 8:0. 71. Hamurabi Be Kascho 9:0. 76. Noah Ragusa 10:0. 84. Hamurabi Be Kascho 11:0. 88. Hamurabi Be Kascho 12:0. – Entfelden: Remo Kugler, Adriano Carlucci, Hamdija Malagic, Cyril Widmer, Mathis Pichler, Edin Kucalovic, Noah Ragusa, Alessandro Busto, Dario Picciolo, Lukas Zgraggen, Hamurabi Be Kascho. – Suhr: Ilias Ntiaz Brans, Yared Daniel, Aytac Cöcelli, Bledar Arifaj, Mohammed Rahimi, Alessandro Pinta, Bruno Miguel Pereira Rodrigues, Omar De Marco, Valerio Kovac, Caglar Sekmec, Tobia Graziosi. – Verwarnungen: 75. Mohammed Rahimi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1:

Tabelle

