4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1 Hamdija Malagic rettet Entfelden einen Punkt gegen Ljiljan Im Spiel zwischen Ljiljan und Entfelden gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden. Für Ljiljan ist es bereits das dritte Unentschieden in vier Spielen.

Entfelden geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 87. Minute doch noch einen Punkt.

In der 14. Minute ging Ljiljan durch Emir Selimovic in Führung. Es dauerte allerdings nur gerade [[n]] Minuten, ehe Davide Procopio den 1:1-Ausgleich für Entfelden erzielte. Emir Selimovic sorgte in der 83. Minute für die erneute Führung für Ljiljan. Und wieder glich Entfelden innert kürzester Zeit aus: Hamdija Malagic traf in der 87. Minute zum Schlussresultat von 2:2.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Ljiljan sah Stefan Stankovic (72.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Ljiljan weitere vier gelbe Karten. Bei Entfelden erhielten Noël Limacher (13.) und Adriano Carlucci (73.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle verliert Ljiljan Plätze und zwar von Rang 6 auf 8. Das Team hat zwei Punkte. Ljiljan hat bisher nie gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Ljiljan spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Menzo Reinach 2 (Platz 4). Das Spiel findet am 16. April statt (15.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

In der Tabelle verbessert sich Entfelden von Rang 13 auf 9. Das Team hat einen Punkt. Entfelden hat bisher nie gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Entfelden geht es auswärts gegen FC Kölliken 2a (Platz 12) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (11. April) (20.00 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Ljiljan - FC Entfelden 2 2:2 (1:1) - Bächen, Unterentfelden – Tore: 14. Emir Selimovic (Penalty) 1:0.18. Davide Procopio 1:1. 83. Emir Selimovic 2:1. 87. Hamdija Malagic 2:2. – Ljiljan: Ajdin Terzic, Nedim Huskic, Nikola Tepes, Benjamin Huskic, Amel Besic, Amel Sljivar, Anel Ljubijankic, Damir Susic, Edin Uzunovic, Emir Selimovic, Elvedin Kazaferovic. – Entfelden: Noël Limacher, Adriano Carlucci, Hamdija Malagic, Lenny Lenz, Sinschaar Be Kescho, Edin Kucalovic, Davide Procopio, Dario Schaller, Mathis Pichler, Seleiman Ghulam, Roman Hägi. – Verwarnungen: 13. Noël Limacher, 20. Benjamin Huskic, 43. Amel Sljivar, 71. Stefan Stankovic, 73. Adriano Carlucci, 81. Elvedin Kazaferovic – Ausschluss: 72. Stefan Stankovic.

