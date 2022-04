2. Liga AFV Gränichen und Wohlen spielen unentschieden Gränichen und Wohlen spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Das Skore eröffnete Alessandro Vogt in der 8. Minute. Er traf für Wohlen zum 1:0. Mit einem weiteren Tor sorgte Alessandro Vogt in der 27. Minute für das 2:0 für Wohlen. Durch einen Doppelschlag rettete sich Gränichen noch einen Punkt. Matteo Muscia erzielte in Minute 41 das 1:2. Nur fünf Minuten später sorgte Colin Galligani für den Ausgleich.

Bei Wohlen gab es vier gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Gränichen, Seja Ettle (92.) kassierte sie.

Unverändert liegt Gränichen am Ende der Tabelle. Das Team hat nach 20 Spielen acht Punkte auf dem Konto. Gränichen hat bisher einmal gewonnen, 14mal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Gränichen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Oftringen (Platz 11). Die Partie findet am 23. April statt (18.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Nach dem Unentschieden büsst Wohlen in der Tabelle ein und liegt neu mit 33 Punkten auf Rang 7. Das ist ein Verlust von zwei Plätzen. Wohlen hat bisher zehnmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Wohlen geht es daheim gegen FC Lenzburg (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 23. April statt (18.00 Uhr, Niedermatten, Wohlen/AG).

Telegramm: FC Gränichen - FC Wohlen 2 2:2 (2:2) - ZehnderMatte, Gränichen – Tore: 8. Alessandro Vogt 0:1. 27. Alessandro Vogt 0:2. 41. Matteo Muscia (Penalty) 1:2.46. Colin Galligani 2:2. – Gränichen: Luca Carlino, Colin Galligani, Florian Müller, Armin Züllig, Tobias Müller, Dominik Trost, Ali Veapi, Dario Muscia, Arbnor Sejdiu, Matteo Muscia, Manuel Peter. – Wohlen: Nils Reich, Younes Oussadit, Luka Juric, Genti Ajdari, Dario Stadler, Matija Randjelovic, Kerem Kursun, Stiljan Gegaj, Javi Gabathuler, Alessio Milazzo, Alessandro Vogt. – Verwarnungen: 20. Kerem Kursun, 40. Younes Oussadit, 45. Dario Stadler, 53. Matija Randjelovic, 92. Seja Ettle.

