4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Gränichen und Rothrist teilen sich Punkte Im Spiel zwischen Gränichen und Rothrist gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden.

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Gränichen die Führung. Torschütze in der 9. Minute war Antonio Scaglione. Den Ausgleich erzielte Muhammed Özata in der 46. Minute.

Bei Gränichen erhielten Manuel Fritz (2.), Zivoin Sestakovic (42.) und Vincenzo Marotta (48.) eine gelbe Karte. Bei Rothrist erhielten Semir Elkaz (51.) und Muhammed Özata (93.) eine gelbe Karte.

Gränichen rutscht in der Tabelle von Rang 4 auf 5. Das Team hat sieben Punkte. Gränichen hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Gränichen geht es auswärts gegen SC Schöftland 3 (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 22. April statt (17.00 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

In der Tabelle liegt Rothrist weiterhin auf Rang 8. Das Team hat vier Punkte. Rothrist hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Rothrist spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Sarmenstorf 2a (Platz 10). Das Spiel findet am Dienstag (18. April) statt (20.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: FC Gränichen 2a - FC Rothrist 2 1:1 (1:0) - ZehnderMatte, Gränichen – Tore: 9. Antonio Scaglione 1:0. 46. Muhammed Özata 1:1. – Gränichen: Manuel Fritz, Zivoin Sestakovic, Yves Ledermann, Joris Fehlmann, Levin Knörr, Cosmo Lavorato, Kirijahn Sivanathan, Antonio Scaglione, Vincenzo Marotta, Khaled Assoussi, Alessio Rosamilia. – Rothrist: Jeremy Schneeberger, Dominik Siegrist, Semir Elkaz, Minas Iakovidis, Leonardo Antonio Ferreira Costa, Simone Franze, Liridon Cazimovic, Jarno Fernandez, Premtim Beqaj, Nicola Suter, Marinko Perunicic. – Verwarnungen: 2. Manuel Fritz, 42. Zivoin Sestakovic, 48. Vincenzo Marotta, 51. Semir Elkaz, 93. Muhammed Özata.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.04.2023 11:31 Uhr.