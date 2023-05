3. Liga, Gruppe 1 Gränichen stolpert gegen Veltheim – Siegesserie von Gränichen gebrochen Überraschender Sieg für Veltheim: Das Team auf Tabellenrang 14 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Gränichen (1. Rang) zuhause 4:2 geschlagen.

Das erste Tor der Partie erzielte Gian Furter für Veltheim. In der 3. Minute traf er zum 1:0. Der gleiche Gian Furter war in der 23. Minute auch für das 2:0 für Veltheim verantwortlich. Der Anschlusstreffer für Gränichen zum 1:2 kam in der 26. Minute. Verantwortlich dafür war Cedric Galligani.

Gleichstand stellte Luc Lorenzi durch seinen Treffer für Gränichen in der 54. Minute her. Pascal Zulauf brachte Veltheim 3:2 in Führung (78. Minute). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Joshua Hächler in der 89. Minute. Er traf zum 4:2 für Veltheim.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Veltheim sah Fabrice Huber (92.) die rote Karte. Gelb erhielt Fabrice Huber (63.). Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Gränichen.

Dass Veltheim gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 22 Spielen 1.6 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Veltheim die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 13 mit durchschnittlich 2.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Veltheim verharrt trotz dem Sieg am Ende der Tabelle. Mit 17 Punkten liegt das Team auf Rang 14. Veltheim hat bisher fünfmal gewonnen, 15mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Veltheim geht es auswärts gegen FC Kölliken (Platz 11) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (24. Mai) (20.15 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Trotz der Niederlage bleibt Gränichen auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 47 Punkte auf dem Konto. Gränichen hat bisher 15mal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Gränichen daheim mit FC Rupperswil (Platz 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am Mittwoch (24. Mai) statt (20.00 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Telegramm: FC Veltheim AG - FC Gränichen 4:2 (2:1) - Sportplatz Schachen, Veltheim – Tore: 3. Gian Furter 1:0. 23. Gian Furter 2:0. 26. Cedric Galligani 2:1. 54. Luc Lorenzi 2:2. 78. Pascal Zulauf 3:2. 89. Joshua Hächler 4:2. – Veltheim: Nicolas Peterhans, Fabrice Huber, Nicola Hersche, Sandro Heimgartner, Tobias Kummer, Khalil Zouaoui, Nicola Pruijs, Stefan Ott, Cyrill Huber, Joshua Hächler, Gian Furter. – Gränichen: Luca Carlino, Dario Muscia, Philipp Müller, Fatbardh Cikaqi, Tobias Müller, Luc Lorenzi, Cedric Galligani, Seja Ettle, Florian Müller, Matteo Muscia, Robin Ettle. – Verwarnungen: 39. Seja Ettle, 49. Florian Müller, 63. Fabrice Huber, 91. Robin Bürgisser, 92. Dario Muscia – Ausschluss: 92. Fabrice Huber.

