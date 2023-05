4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1 Gränichen siegt gegen Menzo Reinach Sieg für Gränichen: Gegen Menzo Reinach gewinnt das Team am Freitag zuhause 3:1.

Gränichen ging in der 32. Spielminute durch Dion Hajdari in Führung, ehe Menzo Reinach in der 43. Minute (Ilir Mulaj) der Ausgleich gelang. Jerome Blättler erzielte in der 48. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Gränichen. In der 51. Minute erhöhte Vincenzo Marotta auf 3:1 für Gränichen.

Gelbe Karten gab es bei Menzo Reinach für Muhamed Rexhepi (48.), Ilmir Zeqiri (54.) und Erlon Jasharaj (94.). Die einzige gelbe Karte bei Gränichen erhielt: Joel Ringgenberg (72.)

In der Defensive hat Gränichen in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1.1 Tore zu pro Spiel zu. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 22 erzielten Toren Rang 7.

Die Abwehr von Menzo Reinach kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 27 Tore in acht Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel (Rang 9).

Mit dem Sieg hält Gränichen seine Position an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach neun Spielen bei 22 Punkten. Für Gränichen ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Gränichen auswärts mit FC Türkiyemspor (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (23. Mai) (20.30 Uhr, Sportanlage Schachen, Aarau).

Für Menzo Reinach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 6. Menzo Reinach hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Menzo Reinach wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das siebtplatzierte Team FC Entfelden 2, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (24. Mai) (20.15 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Telegramm: FC Gränichen 2b - FC Menzo Reinach 2 3:1 (1:1) - ZehnderMatte, Gränichen – Tore: 32. Dion Hajdari 1:0. 43. Ilir Mulaj 1:1. 48. Jerome Blättler 2:1. 51. Vincenzo Marotta 3:1. – Gränichen: Simon Glumpler, Joel Ringgenberg, Florian Gjini, Ivo Coric, Kevin Schumacher, Jerome Blättler, Dion Hajdari, Manuel Gautschi, Vincenzo Marotta, Luis Widmer, Simone Conte. – Menzo Reinach: Mirlind Mulaj, Meriton Devetaku, Muhamed Rexhepi, Arjan Balaj, Nuhi Gentjan, Ilmir Zeqiri, Clirim Rudi, Erdon Nivokazi, Kristjan Nuhi, Ilir Mulaj, Yaroslav Hrynchyshyn. – Verwarnungen: 48. Muhamed Rexhepi, 54. Ilmir Zeqiri, 72. Joel Ringgenberg, 94. Erlon Jasharaj.

