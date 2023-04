3. Liga, Gruppe 1 Gränichen setzt Siegesserie auch gegen Othmarsingen fort – Cedric Galligani mit Last-Minute-Treffer Gränichen reiht Sieg an Sieg: Gegen Othmarsingen hat das Team am Dienstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:3

(chm)

Gränichen ging in der 29. Minute 1:0 in Führung, als Selim Kul ins eigene Tor traf. Gränichen baute die Führung in der 34. Minute (Cedric Galligani) weiter aus (2:0). Robin Ettle baute in der 50. Minute die Führung für Gränichen weiter aus (3:0).

In der 55. Minute verkleinerte Justin Brahimaj den Rückstand von Othmarsingen auf 1:3. Othmarsingen kam in der 65. Minute auf ein Tor heran, als Selim Kul per Elfmeter zum 2:3 traf. Gleichstand (3:3) hiess es wieder in der 78. Minute, als Kristjan Bushaj für Othmarsingen traf. In den Schlussminuten machte Cedric Galligani alles klar. Sein Treffer in der 90. Minute zum 4:3 sicherte Gränichen den Sieg.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Gränichen sah Arbnor Sejdiu (87.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Gränichen weitere fünf gelbe Karten. Bei Othmarsingen erhielten Jeton Bushaj (24.), Kristjan Bushaj (74.) und Albert Pjetri (81.) eine gelbe Karte.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Gränichen. 32 Punkte bedeuten Rang 3. Für Gränichen ist es der dritte Sieg in Serie.

Gränichen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Frick 2 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am Samstag (15. April) statt (18.00 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Mit der Niederlage rückt Othmarsingen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 30 Punkten neu Platz 4. Othmarsingen hat bisher neunmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Othmarsingen zuhause mit FC Niederlenz (Platz 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am Freitag (14. April) statt (20.15 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Telegramm: FC Othmarsingen - FC Gränichen 3:4 (0:2) - Falkenmatt, Othmarsingen – Tore: 29. Eigentor (Selim Kul) 0:1.34. Cedric Galligani 0:2. 50. Robin Ettle 0:3. 55. Justin Brahimaj 1:3. 65. Selim Kul (Penalty) 2:3.78. Kristjan Bushaj 3:3. 90. Cedric Galligani 3:4. – Othmarsingen: Thomas Hanna, Luka Ilceski, Marcel Villiger, Artan Lukaj, Selim Kul, Jamie Specker, Justin Brahimaj, Albert Pjetri, Jeton Bushaj, Alfred Lukaj, Sebastian Marku. – Gränichen: Luca Carlino, Dario Muscia, Philipp Müller, Nestor Ebobisse Molly, Seja Ettle, Manuel Peter, Cedric Galligani, Alessandro Anastasio, Florian Müller, Dominik Trost, Robin Ettle. – Verwarnungen: 24. Jeton Bushaj, 48. Robin Ettle, 64. Nestor Ebobisse Molly, 74. Kristjan Bushaj, 74. Arbnor Sejdiu, 81. Albert Pjetri, 86. Cedric Galligani, 94. Daniel Hofmann – Ausschluss: 87. Arbnor Sejdiu.

