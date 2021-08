4. Liga, Gruppe 1 Gränichen mit Auswärtssieg bei Zofingen zum Auftakt – Siegtreffer durch Radomir Vasic Gränichen beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Zofingen setzt es auswärts einen 1:0-Sieg ab.

(chm)

In der ersten Halbzeit blieb die Partie torlos. Kaum aus der Pause zurückgekehrt, traf aber Gränichen zum 1:0. In der 49. Minute schoss Radomir Vasic das 1:0. Es sollte das einzige Tor der Partie bleiben.

Gelbe Karten gab es bei Gränichen für Zivoin Sestakovic (12.), Jonathan Luna Leyes (58.) und Agon Nuredini (70.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Zofingen, Marco Ludin (50.) kassierte sie.

In der Tabelle steht Gränichen nach dem ersten Spiel auf Rang 6. Auf Gränichen wartet im nächsten Spiel das Team FC Suhr 2. Das Spiel findet am Freitag (20. August) statt (20.15 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

In der Tabelle steht Zofingen nach dem ersten Spiel auf Rang 12. Für Zofingen geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Ljiljan weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 21. August (19.00 Uhr, Bächen, Unterentfelden).

Telegramm: SC Zofingen 2 - FC Gränichen 2 0:1 (0:0) - Trinermatten, Zofingen – Tor: 49. Radomir Vasic 0:1. – Zofingen: Reto Bossard, Marik Sommer, Emir Zepic, Jeffrey Nekys, Colin Spichiger, Marco Erni, Robin Erni, Ricardo Wittmann, Najeeb Halawa, Fidan Kastrati, Donato Solimine. – Gränichen: Jannis Fehlmann, Zivoin Sestakovic, Alberto Caamano Rodriguez, Fatbardh Cikaqi, Jonathan Luna Leyes, Kirijahn Sivanathan, Radomir Vasic, Pascal Widmer, Ahmed Balic, Alain Gautschi, Stefan Rajic. – Verwarnungen: 12. Zivoin Sestakovic, 50. Marco Ludin, 58. Jonathan Luna Leyes, 70. Agon Nuredini.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Suhr 2 - FC Entfelden 2 2:1, SC Zofingen 2 - FC Gränichen 2 0:1

Tabelle: 1. FC Rothrist 2 1 Spiel/3 Punkte (12:0). 2. FC Masis Aarau 1/3 (4:1), 3. FC Aarburg 1 1/3 (3:2), 4. FC Oftringen 2 1/3 (3:2), 5. FC Suhr 2 1/3 (2:1), 6. FC Gränichen 2 1/3 (1:0), 7. FC Aarau 0/0 (0:0), 8. FC Kölliken 2a 0/0 (0:0), 9. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b 1/0 (2:3), 10. SC Schöftland 3 1/0 (2:3), 11. FC Entfelden 2 1/0 (1:2), 12. SC Zofingen 2 1/0 (0:1), 13. FC Muhen 1 1/0 (1:4), 14. FC Ljiljan 1/0 (0:12).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.08.2021 18:40 Uhr.