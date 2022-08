3. Liga, Gruppe 1 Gränichen mit Auswärtserfolg bei Gontenschwil – Siegtreffer durch Matteo Muscia Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Gränichen auswärts gegen Gontenschwil 3:2. Es ist bereits der zweite Sieg für das Team.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der 51. Minute, als Matteo Muscia den Treffer zum 3:2 für Gränichen erzielte.

Zuvor hatte Orhan Hadzic sein Team per Elfmeter in der 15. Minute zur 1:0-Führung geschossen. Gleichstand stellte Cedric Galligani durch seinen Treffer für Gränichen in der 18. Minute her. Der gleiche Cedric Galligani war auch gleich für den Führungstreffer zum 2:1 für Gränichen verantwortlich. Er traf erneut in der 40. Spielminute. Michael Von Gunten glich in der 48. Minute für Gontenschwil aus. Es hiess 2:2.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Gränichen für Arbnor Sejdiu (54.), Dominik Trost (59.) und Yll Berisha (67.). Bei Gontenschwil erhielten Vojan Cvijanovic (49.), Tobias Bucher (52.) und Dominic Pingiotti (56.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle steht Gränichen nach dem zweiten Spiel auf Rang 3. Gränichen tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Entfelden an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 26. August statt (20.15 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

In der Tabelle steht Gontenschwil nach dem zweiten Spiel auf Rang 7. Gontenschwil spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Kölliken (Platz 11). Das Spiel findet am 26. August statt (20.00 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Gontenschwil - FC Gränichen 2:3 (1:2) - PAMO Neumättli, Gontenschwil – Tore: 15. Orhan Hadzic (Penalty) 1:0.18. Cedric Galligani 1:1. 40. Cedric Galligani 1:2. 48. Michael Von Gunten 2:2. 51. Matteo Muscia 2:3. – Gontenschwil: Michael Hochuli, Tobias Bucher, Abdullah Naserizadeh, Dominic Pingiotti, Simon Hirt, Timo Bentele, Vojan Cvijanovic, Sandro Zürcher, Arian Dzemaili, Orhan Hadzic, Michael Von Gunten. – Gränichen: Livio Buchser, Dario Muscia, Philipp Müller, Armin Züllig, Tobias Müller, Florian Müller, Robin Ettle, Arbnor Sejdiu, Dominik Trost, Cedric Galligani, Matteo Muscia. – Verwarnungen: 49. Vojan Cvijanovic, 52. Tobias Bucher, 54. Arbnor Sejdiu, 56. Dominic Pingiotti, 59. Dominik Trost, 67. Yll Berisha.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2022 05:46 Uhr.