3. Liga, Gruppe 1 Gränichen lässt sich von Beinwil am See kein Bein stellen – Dario Muscia trifft zum Sieg Gränichen siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Beinwil am See: Der Tabellendritte siegt auswärts 1:0 gegen den Tabellen-13.

Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. Dario Muscia traf in der 51. Minute zum 1:0.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Gränichen erhielt: Tobias Müller (44.) die einzige gelbe Karte bei Beinwil am See erhielt: Gabriel Jukic (49.)

Mit dem Sieg übernimmt Gränichen die Tabellenführung. Nach 20 Spielen hat das Team 41 Punkte. Es macht damit einen Sprung um zwei Plätze. Für Gränichen ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Gränichen auswärts mit FC Niederlenz (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am Dienstag (9. Mai) statt (20.15 Uhr, Altfeld, Niederlenz).

Für Beinwil am See hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 13. Beinwil am See hat bisher viermal gewonnen, 13mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Beinwil am See geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Kölliken (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 12. Mai statt (20.15 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Beinwil am See - FC Gränichen 0:1 (0:0) - Strandbad, Beinwil am See – Tor: 51. Dario Muscia 0:1. – Beinwil am See: Mustafa Uysal, Noah Speck, Gabriel Jukic, Fabian Merz, Luigi Malagnino, Dario Holliger, Tim Fessler, Philip Amrein, Sertan Kanik, Bruno Merz, Omer Jasari. – Gränichen: Luca Carlino, Dario Muscia, Philipp Müller, Nestor Ebobisse Molly, Tobias Müller, Manuel Peter, Cedric Galligani, Alessandro Anastasio, Florian Müller, Matteo Muscia, Robin Ettle. – Verwarnungen: 44. Tobias Müller, 49. Gabriel Jukic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

