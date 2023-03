4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Gränichen holt sich drei Punkte gegen Oftringen – Siegtreffer durch Antonio Scaglione Gränichen gewinnt am Freitag zuhause gegen Oftringen 2:1.

Gränichen geriet zunächst in Rückstand, als Mario Weber in der 22. Minute die zwischenzeitliche Führung für Oftringen gelang. In der 46. Minute glich Gränichen jedoch aus und ging in der 65. Minute in Führung. Torschütze war beide Male Antonio Scaglione.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Ahmed Balic von Gränichen erhielt in der 64. Minute die gelbe Karte.

Gränichen liegt nach Spiel 1 auf Rang 3. Als nächstes trifft Gränichen daheim mit FC Buchs 2 (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 31. März statt (20.15 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Oftringen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 14 ein. Mit dem viertplatzierten FC Seon kriegt es Oftringen als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 31. März statt (20.15 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Telegramm: FC Gränichen 2a - FC Oftringen 2 2:1 (0:1) - ZehnderMatte, Gränichen – Tore: 22. Mario Weber 0:1. 46. Antonio Scaglione 1:1. 65. Antonio Scaglione 2:1. – Gränichen: Manuel Fritz, Yves Ledermann, Jan Meier, Joris Fehlmann, Zivoin Sestakovic, Kirijahn Sivanathan, Benjamin Frutschi, Pascal Widmer, Ahmed Balic, Antonio Scaglione, Alessio Rosamilia. – Oftringen: Mikail Simsek, Bruno Matheus Dias Dos Santos, Marco Eng, Yusuf Anac, Camilo Pereira, Stefano Cardoso Baptista, Davide Pirrone, Brandon Nock, Mirko Calabretta, Mario Weber, Luca Muscolo. – Verwarnungen: 64. Ahmed Balic.

