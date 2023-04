4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1 Gränichen gewinnt klar gegen Entfelden Gränichen gewinnt am Freitag auswärts gegen Entfelden 4:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Gränichen: Vincenzo Marotta brachte seine Mannschaft in der 29. Minute 1:0 in Führung. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Per Penalty erhöhte Jerome Blättler in der 35. Minute zum 2:0 für Gränichen. Gränichen erhöhte in der 46. Minute seine Führung durch Manuel Gautschi weiter auf 3:0.

In der 58. Minute verkleinerte Hamdija Malagic den Rückstand von Entfelden auf 1:3. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Simon Glumpler in der 94. Minute, als er für Gränichen zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Dario Schaller von Entfelden erhielt in der 69. Minute die gelbe Karte.

Gränichen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 1 ein. Gränichen spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Rupperswil 2 (Rang 12). Die Partie findet am 15. April statt (19.00 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Entfelden reiht sich nach dem Spiel auf Rang 13 ein. Mit dem fünftplatzierten FC Ljiljan kriegt es Entfelden als nächstes auf fremdem Terrain mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 6. April statt (20.15 Uhr, Bächen, Unterentfelden).

Telegramm: FC Entfelden 2 - FC Gränichen 2b 1:4 (0:2) - Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden – Tore: 29. Vincenzo Marotta (Penalty) 0:1.35. Jerome Blättler (Penalty) 0:2.46. Manuel Gautschi 0:3. 58. Hamdija Malagic 1:3. 94. Simon Glumpler 1:4. – Entfelden: Remo Kugler, Adriano Carlucci, Aris Montagnolo, Hamdija Malagic, Sinschaar Be Kescho, Edin Kucalovic, Davide Procopio, Dario Schaller, Mathis Pichler, Seleiman Ghulam, Roman Hägi. – Gränichen: Jannis Fehlmann, Isuf Sejdiu, Remo Lerch, Ivo Coric, Kevin Schumacher, Jerome Blättler, Vincenzo Marotta, Joel Ringgenberg, Manuel Gautschi, Luis Widmer, Simone Conte. – Verwarnungen: 69. Dario Schaller.

