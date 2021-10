4. Liga, Gruppe 1 Gränichen gewinnt deutlich gegen Aarau Gränichen gewinnt am Mittwoch auswärts gegen Aarau 7:2.

(chm)

Aarau war einmal in Führung, und zwar in der 22. Minute, als Arthur Roth zum Zwischenstand von 2:1 traf. Zum Ausgleich für Gränichen traf Antonio Scaglione in der 42. Minute.

Danach drehte Gränichen auf. Das Team schoss ab der 44. Minute noch fünf weitere Tore, während Aarau kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 7:2.

Die Torschützen für Gränichen waren: Behzad Karkhaneh (2 Treffer), Antonio Scaglione (2 Treffer), Vincenzo Marotta (1 Treffer), Pascal Widmer (1 Treffer) und Kirijahn Sivanathan (1 Treffer). Die Torschützen für Aarau waren: Gökan Tercan und Arthur Roth.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Abwehr von Aarau kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 2.8 Tore pro Partie (Rang 11).

Gränichen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 22 Punkten auf Rang 6. Gränichen hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Gränichen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Aarau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 13. Aarau hat bisher einmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Aarau spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Suhr 2 (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (31. Oktober) (16.00 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Telegramm: FC Aarau - FC Gränichen 2 2:7 (2:3) - Sportanlage Schachen Aarau, Aarau – Tore: 2. Pascal Widmer 0:1. 15. Gökan Tercan 1:1. 22. Arthur Roth 2:1. 42. Antonio Scaglione 2:2. 44. Behzad Karkhaneh 2:3. 53. Kirijahn Sivanathan 2:4. 55. Behzad Karkhaneh 2:5. 62. Antonio Scaglione 2:6. 88. Vincenzo Marotta 2:7. – Aarau: Nikola Bozic, David Ehrensperger, Silvan Hänni, Ivano Passaro, Pino Dietiker, Joêl Bühler, Gökan Tercan, Rafael Da Costa, Florian Sachers, Arthur Roth, Philippe Hennet. – Gränichen: Manuel Fritz, Vatan Berisha, Alain Gautschi, Radomir Vasic, Sadik Riad, Cosmo Lavorato, Kirijahn Sivanathan, Pascal Widmer, Joël Hürlimann, Antonio Scaglione, Behzad Karkhaneh. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle: 1. SC Zofingen 2 13 Spiele/30 Punkte (40:14). 2. FC Aarburg 1 13/27 (43:23), 3. FC Muhen 1 13/24 (34:28), 4. FC Oftringen 2 13/24 (26:25), 5. FC Masis Aarau 13/24 (44:30), 6. FC Gränichen 2 13/22 (40:25), 7. SC Schöftland 3 13/21 (30:21), 8. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b 13/20 (26:22), 9. FC Rothrist 2 13/19 (42:38), 10. FC Suhr 2 12/15 (29:30), 11. FC Entfelden 2 13/11 (16:29), 12. FC Kölliken 2a 13/8 (26:46), 13. FC Aarau 12/6 (18:33), 14. FC Ljiljan 13/4 (21:71).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.10.2021 23:18 Uhr.

