3. Liga, Gruppe 1 Gränichen bezwingt Gontenschwil Gränichen gewinnt am Samstag zuhause gegen Gontenschwil 3:1.

Arian Dzemaili eröffnete in der 20. Minute das Skore, als er für Gontenschwil das 1:0 markierte. Gleichstand stellte Matteo Muscia durch seinen Treffer für Gränichen in der 23. Minute her. Cedric Galligani schoss Gränichen in der 47. Minute zur 2:1-Führung. In der 81. Minute sorgte Matteo Muscia für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Gränichen.

Gelbe Karten gab es bei Gontenschwil für Sandro Zürcher (41.), Tobias Bucher (55.) und Claudio Schüttel (65.). Die einzige gelbe Karte bei Gränichen erhielt: Dominik Trost (26.)

Die Tabellensituation hat sich für Gränichen nicht verändert. Mit 26 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Gränichen hat bisher achtmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Gränichen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Entfelden (Platz 7). Diese Begegnung findet am Donnerstag (6. April) statt (20.00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Für Gontenschwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 8. Nach zwei Siegen in Serie verliert Gontenschwil erstmals wieder.

Gontenschwil spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Kölliken (Platz 10). Das Spiel findet am Donnerstag (6. April) statt (20.00 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Telegramm: FC Gränichen - FC Gontenschwil 3:1 (1:1) - ZehnderMatte, Gränichen – Tore: 20. Arian Dzemaili 0:1. 23. Matteo Muscia 1:1. 47. Cedric Galligani 2:1. 81. Matteo Muscia 3:1. – Gränichen: Luca Carlino, Dario Muscia, Nestor Ebobisse Molly, Florian Müller, Philipp Müller, Robin Bürgisser, Cedric Galligani, Alessandro Anastasio, Dominik Trost, Manuel Peter, Matteo Muscia. – Gontenschwil: Michael Hochuli, Tobias Bucher, Claudio Schüttel, Dominic Pingiotti, Dario Di Donato, Timo Bentele, Tarik Habibija, Simon Hirt, Arian Dzemaili, Sandro Zürcher, Ivan Gabriel Almeida Carvalho. – Verwarnungen: 26. Dominik Trost, 41. Sandro Zürcher, 55. Tobias Bucher, 65. Claudio Schüttel.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.04.2023 00:22 Uhr.