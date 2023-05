4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Gränichen bezwingt auswärts Seengen Sieg für Gränichen: Gegen Seengen gewinnt das Team am Samstag auswärts 2:1.

(chm)

Gränichen lag ab der 68. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Behzad Karkhaneh (17. Minute) und Agon Nuredini getroffen hatten. Seengen gelang in der 80. Minute durch Tim Vögeli noch der Anschlusstreffer.

Gelbe Karten gab es bei Gränichen für Jan Meier (30.), Levin Knörr (76.) und Ahmed Balic (85.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Seengen, Robin Dössegger (47.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Gränichen zu den Besten: Total liess das Team 15 Tore in neun Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.7 Toren pro Spiel (Rang 2).

Die Tabellensituation hat sich für Gränichen nicht verändert. Das Team liegt mit 18 Punkten auf Rang 3. Gränichen hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Gränichen zuhause mit FC Beinwil am See 2 (Rang 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am Dienstag (23. Mai) statt (20.15 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Nach der Niederlage büsst Seengen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit elf Punkten auf Rang 8. Seengen hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Seengen auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Seon. Das Spiel findet am Dienstag (23. Mai) statt (20.15 Uhr, Zelgli, Seon).

Telegramm: SC Seengen - FC Gränichen 2a 1:2 (0:1) - Musterplatz, Seengen – Tore: 17. Behzad Karkhaneh 0:1. 68. Agon Nuredini 0:2. 80. Tim Vögeli (Penalty) 1:2. – Seengen: Elias Lüscher, Cédric Stutz, Gian Lindenmann, Nino Vögeli, Patrick Furrer, Robin Dössegger, Samuel Ammann, Yves Fankhauser, Demian Steigmeier, Rémi Gauchat, Louis Gauchat. – Gränichen: Manuel Fritz, Zivoin Sestakovic, Joris Fehlmann, Jan Meier, Levin Knörr, Kirijahn Sivanathan, Cosmo Lavorato, Antonio Scaglione, Ahmed Balic, Alessio Rosamilia, Behzad Karkhaneh. – Verwarnungen: 30. Jan Meier, 47. Robin Dössegger, 76. Levin Knörr, 85. Ahmed Balic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1:

Datenstand: 21.05.2023 03:41 Uhr.