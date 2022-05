2. Liga AFV Gontenschwil verliert gegen Seriensieger Lenzburg Lenzburg reiht Sieg an Sieg: Gegen Gontenschwil hat das Team am Samstag bereits den fünften Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:0

In der 40. Minute war es an Fabio Ferrara, Lenzburg 1:0 in Führung zu bringen. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Lenzburg stellte Emanuele Mezzancella in Minute 55 her. Fabio Sommer schoss das 3:0 (77. Minute) für Lenzburg und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Emanuele Mezzancella von Lenzburg erhielt in der 87. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Lenzburg zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.6 Tore pro Partie (Rang 3).

Zahlreiche Gegentore sind für Gontenschwil ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.8 (Rang 15).

Mit dem Sieg rückt Lenzburg um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 53 Punkten auf Rang 3. Lenzburg hat bisher 17mal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Lenzburg spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Schönenwerd-Niedergösgen (Platz 7). Die Partie findet am Dienstag (31. Mai) statt (20.00 Uhr, Inseli, Niedergösgen).

Gontenschwil verharrt nach der Niederlage auf dem 16. Und damit letzten Platz. Für Gontenschwil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Gontenschwil trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Kölliken (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am Dienstag (31. Mai) statt (20.00 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Telegramm: FC Lenzburg - FC Gontenschwil 3:0 (1:0) - Wilmatten, Lenzburg – Tore: 40. Fabio Ferrara 1:0. 55. Emanuele Mezzancella 2:0. 77. Fabio Sommer 3:0. – Lenzburg: Stephan Wernli, Emanuele Mezzancella, Fabio Ferrara, Kristian Ndau, Anis Ramcilovic, Nedim Keranovic, Michel Schär, Mehmet Chupi, Nils Suter, Shqiprim Thaqaj, Driton Vrella. – Gontenschwil: Mustafa Uysal, Fabian Bruder, Claudio Schüttel, Dominic Pingiotti, Simon Hirt, Dario Di Donato, Nikola Kolevski, Dennis Amstutz, Diego de Faveri, Roman Holenstein, Orhan Hadzic. – Verwarnungen: 87. Emanuele Mezzancella.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

