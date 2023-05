4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1 Gontenschwil siegt gegen Zofingen dank Matchwinner Michael Von Gunten Gontenschwil gewinnt am Mittwoch auswärts gegen Zofingen 3:1.

Michael Von Gunten eröffnete in der 10. Minute das Skore, als er für Gontenschwil das 1:0 markierte. Fünf Minuten dauerte es, ehe Michael Von Gunten erneut erfolgreich war. Er traf in der 15. Minute zum 2:0 für Gontenschwil. Gontenschwil baute in der 67. Minute die Führung für Gontenschwil weiter aus: Torschütze war erneut Michael Von Gunten. In der 83. Minute sorgte Filip Michal Waligora noch für Resultatkosmetik für Zofingen. Er traf zum 1:3-Schlussstand.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Abwehr von Zofingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.9 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 8).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Gontenschwil. Zehn Punkte bedeuten Rang 9. Gontenschwil hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Gontenschwil geht es zuhause gegen FC Muhen (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am Samstag (27. Mai) statt (18.00 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Für Zofingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 12. Zofingen hat bisher noch nie gewonnen. Viermal spielte das Team unentschieden. Vier Spiele gingen verloren.

Für Zofingen geht es auswärts gegen FC Ljiljan (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am Samstag (27. Mai) statt (19.00 Uhr, Bächen, Unterentfelden).

Telegramm: SC Zofingen 2b - FC Gontenschwil 2 1:3 (0:2) - Trinermatten, Zofingen – Tore: 10. Michael Von Gunten 0:1. 15. Michael Von Gunten 0:2. 67. Michael Von Gunten 0:3. 83. Filip Michal Waligora 1:3. – Zofingen: Sandro Fernandes Da Costa, Rodrigo Silva Morais, Adrian Hess, Stefan Starnecker, Mirco Walter, Cyrill Hess, Pedro Miguel Santos Pinto, Roman Bösch, Michael Lichtsteiner, Filip Michal Waligora, Stefan Palmieri. – Gontenschwil: Tomislav Vukadinovic, Marijan Vuleta, Marco Häfliger, Flavio Gautschi, Kevin Widmer, Dario Di Donato, Mirco Fulciniti, Tarik Habibija, Arian Dzemaili, Fabio Hunziker, Michael Von Gunten. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

