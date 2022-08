3. Liga, Gruppe 1 Gontenschwil mit drei Punkten auswärts gegen Rupperswil im ersten Spiel Gontenschwil beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Rupperswil setzt es auswärts einen 2:1-Sieg ab.

Gontenschwil lag ab der 22. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Roman Holenstein (7. Minute) und Michael Von Gunten getroffen hatten. Rupperswil gelang in der 35. Minute durch Daniel Koch noch der Anschlusstreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Rupperswil erhielten Cédric Zürcher (3.) und Louis Vergari (92.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Gontenschwil erhielt: Simon Hirt (57.)

In der Tabelle steht Gontenschwil nach dem ersten Spiel auf Rang 4. Auf Gontenschwil wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team FC Gränichen, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am Freitag (19. August) statt (20.15 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

In der Tabelle steht Rupperswil nach dem ersten Spiel auf Rang 10. Auf Rupperswil wartet im nächsten Spiel auswärts das neuntplatzierte Team FC Entfelden, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am Freitag (19. August) statt (20.15 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Telegramm: FC Rupperswil - FC Gontenschwil 1:2 (1:2) - Stockhard Rupperswil, – Tore: 7. Roman Holenstein 0:1. 22. Michael Von Gunten 0:2. 35. Daniel Koch 1:2. – Rupperswil: Matthias Fankhauser, Remo Bünzli, Florian Meier, Josia Lutz, Manuel Dietiker, Valdrin Dvorani, Lucas Vale, Lars Schurtenberger, Daniel Koch, Joël Hauser, Siem Zerai. – Gontenschwil: Michael Hochuli, Tobias Bucher, Claudio Schüttel, Dominic Pingiotti, Simon Hirt, Dario Di Donato, Sandro Zürcher, Abdullah Naserizadeh, Arian Dzemaili, Roman Holenstein, Michael Von Gunten. – Verwarnungen: 3. Cédric Zürcher, 57. Simon Hirt, 92. Louis Vergari.

