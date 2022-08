3. Liga, Gruppe 1 Gontenschwil bezwingt auswärts Kölliken Gontenschwil behielt im Spiel gegen Kölliken am Freitag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Kölliken: Hajdar Kamishaj brachte seine Mannschaft in der 47. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand war in der 68. Minute hergestellt: Orhan Hadzic traf für Gontenschwil. In der 73. Minute gelang Michael Von Gunten der Führungstreffer zum 2:1 für Gontenschwil. Das letzte Tor der Partie fiel in der 79. Minute, als Orhan Hadzic die Führung für Gontenschwil auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Omid Jafari von Kölliken erhielt in der 31. Minute die gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Kölliken ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 13).

Gontenschwil verbessert sich in der Tabelle von Rang 8 auf 5. Das Team hat sechs Punkte. Gontenschwil hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Gontenschwil tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Küttigen 1b an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 2. September statt (20.15 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

In der Tabelle verliert Kölliken Plätze und zwar von Rang 12 auf 14. Das Team hat null Punkte. Kölliken hat bisher nur verloren, nämlich dreimal.

Im nächsten Spiel kriegt es Kölliken auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Entfelden. Diese Begegnung findet am 2. September statt (20.15 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Telegramm: FC Kölliken - FC Gontenschwil 1:3 (0:0) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 47. Hajdar Kamishaj 1:0. 68. Orhan Hadzic 1:1. 73. Michael Von Gunten 1:2. 79. Orhan Hadzic 1:3. – Kölliken: Xhelal Tupella, Domenico Sorrentino, Mateo Trgo, Durim Racaj, Jérôme Torgler, Dino Plazibat, Ramon Schlatter, Gian Farro, Hajdar Kamishaj, Nils Buchser, Omid Jafari. – Gontenschwil: Michael Hochuli, Tobias Bucher, Claudio Schüttel, Kevin Perreten, Simon Hirt, Dario Di Donato, Roman Holenstein, Vojan Cvijanovic, Abdullah Naserizadeh, Orhan Hadzic, Michael Von Gunten. – Verwarnungen: 31. Omid Jafari.

