4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1 Gabriel Ganarin führt Rupperswil mit drei Toren zum Sieg gegen Suhr Suhr lag gegen Rupperswil deutlich vorne, nämlich 3:0 (27. Minute) und 5:2 (50. Minute) - und verlor dennoch. Rupperswil feiert einen 6:5-Heimsieg.

In der 50. Minute erhöhte Suhr seine Führung auf 5:2. Doch ab der 56. Minute setzte Rupperswil zur Wende an, als Gabriel Ganarin zum 3:5 traf. Das Team verwandelte den Rückstand in einen Sieg dank Toren von Gabriel Ganarin (56., 80., 88.) und Loris Raposo (61.).

Bei Suhr erhielten Bledar Arifaj (45.), Ajdin Kucalovic (75.) und Lulzim Zogaj (87.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Rupperswil erhielt: Loris Raposo (79.)

Die Abwehr von Suhr kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 4.5 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Defensive 45 Tore hinnehmen musste (Rang 13).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Rupperswil. Mit neun Punkten liegt das Team auf Rang 10. Rupperswil hat bisher dreimal gewonnen und fünfmal verloren.

Mit dem viertplatzierten FC Muhen kriegt es Rupperswil im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am Dienstag (30. Mai) statt (20.15 Uhr, Breite/Gemeinde, Muhen).

Für Suhr hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 13. Suhr hat bisher einmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Suhr tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Aarburg an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am Dienstag (30. Mai) statt (20.15 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Telegramm: FC Rupperswil 2 - FC Suhr 2 6:5 (2:4) - Stockhard Rupperswil, – Tore: 2. Diego de Faveri 0:1. 18. Aytac Cöcelli 0:2. 27. Bruno Miguel Pereira Rodrigues 0:3. 30. Stefano Blatter 1:3. 37. Stefano Blatter 2:3. 43. Erson Basha 2:4. 50. Diego de Faveri 2:5. 56. Gabriel Ganarin 3:5. 61. Loris Raposo 4:5. 80. Gabriel Ganarin 5:5. 88. Gabriel Ganarin (Penalty) 6:5. – Rupperswil: Philipp Rufli, Patrick Goncalves Carvalho, Dominik Häfeli, Stefano Blatter, Ennio Cipriano, Igor Miranda de Sousa, Jona Siwecki, Loris Raposo, Mattia Oliveri, Gabriel Ganarin, Denis Haliti. – Suhr: Hüseyincan Cöcelli, Yared Daniel, Bledar Arifaj, Aytac Cöcelli, Adnan Sinanovic, Lulzim Zogaj, Bruno Miguel Pereira Rodrigues, Omar De Marco, Ajdin Kucalovic, Erson Basha, Diego de Faveri. – Verwarnungen: 45. Bledar Arifaj, 75. Ajdin Kucalovic, 79. Loris Raposo, 87. Lulzim Zogaj.

