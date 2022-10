2. Liga AFV Frick verliert gegen Seriensieger Suhr Suhr setzt seine Siegesserie auch gegen Frick fort. Das 2:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den neunten Vollerfolg in Serie.

(chm)

In der 11. Minute war es an Davut Bektas, Suhr 1:0 in Führung zu bringen. In der 80. Minute traf Davut Bektas bereits wieder. Er erhöhte auf 2:0 für Suhr.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Frick sah Valentin Schmid (65.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Valentin Schmid (60.) und Marc Alain Kessler (85.). Bei Suhr erhielten Angelo Petralito (64.), Steve Ejims (78.) und Dominik Stutzer (94.) eine gelbe Karte.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Suhr: Durchschnittlich trifft die Offensive 3.7 Mal pro Partie.

Mit dem Sieg hält Suhr seine Position an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach elf Spielen bei 29 Punkten. Für Suhr ist es der neunte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Suhr in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Oftringen. Das Spiel findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Mit der Niederlage rückt Frick in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 14 Punkten neu Platz 8. Frick hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Frick geht es auswärts gegen FC Schönenwerd-Niedergösgen (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 22. Oktober statt (17.30 Uhr, Inseli, Niedergösgen).

Telegramm: FC Frick - FC Suhr 0:2 (0:1) - Ebnet, Frick – Tore: 11. Davut Bektas 0:1. 80. Davut Bektas 0:2. – Frick: Gabriel Herzog, Valentin Schmid, Luca Kasper, Marco Boss, Manuel Meier, Fabian Sidler, Kilian Weiss, Levin Kessler, Lars Weidmann, Halil Karadal, Raphael Leuthard. – Suhr: Dominik Stutzer, Angelo Petralito, Gabriell Berisha, Loris Desando, Thomas Wernli, Serkan Topal, Rocco Costantino, Fatlum Zeqiraj, Michael Koch, Noaim Bayazi, Davut Bektas. – Verwarnungen: 60. Valentin Schmid, 64. Angelo Petralito, 78. Steve Ejims, 85. Marc Alain Kessler, 94. Dominik Stutzer – Ausschluss: 65. Valentin Schmid.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2022 23:19 Uhr.

