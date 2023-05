2. Liga AFV Frick verliert gegen Seriensieger Lenzburg Lenzburg setzt seine Siegesserie auch gegen Frick fort. Das 3:0 zuhause am Freitag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Folge.

Fidan Tafa schoss Lenzburg in der 34. Minute zur 1:0-Führung. Lenzburg baute die Führung in der 66. Minute (Nedim Keranovic) weiter aus (2:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Fidan Tafa in der 78. Minute, als er für Lenzburg zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Lenzburg für Dominik Gisler (58.), Matija Randjelovic (60.) und Nedim Keranovic (61.). Gelbe Karten gab es bei Frick für Lars Weidmann (20.), Halil Karadal (38.) und Marco Boss (59.).

Lenzburg hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.3 Tore pro Partie.

Mit dem Sieg rückt Lenzburg um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 42 Punkten auf Rang 3. Lenzburg hat bisher zwölfmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Lenzburg auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Suhr (Platz 4) zu tun. Die Partie findet am 19. Mai statt (20.00 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Für Frick hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 11. Frick hat bisher sechsmal gewonnen, zwölfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Frick spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Rothrist (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (16. Mai) (20.00 Uhr, Ebnet, Frick).

Telegramm: FC Lenzburg - FC Frick 3:0 (1:0) - Wilmatten, Lenzburg – Tore: 34. Fidan Tafa 1:0. 66. Nedim Keranovic 2:0. 78. Fidan Tafa 3:0. – Lenzburg: Stephan Wernli, Emanuele Mezzancella, Fabio Kleiner, Dario Füchslin, Dominik Gisler, Nedim Keranovic, Matija Randjelovic, Mehmet Chupi, Valentin Gashi, Fabio Milazzo, Fidan Tafa. – Frick: Gabriel Herzog, Sven Würgler, Valentin Schmid, Marco Boss, Alain Saner, Halil Karadal, Lars Weidmann, Thomas Keller, Cyrill Vogel, Durim Ibrahimi, Meris Habibija. – Verwarnungen: 20. Lars Weidmann, 38. Halil Karadal, 58. Dominik Gisler, 59. Marco Boss, 60. Matija Randjelovic, 61. Nedim Keranovic.

