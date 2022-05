3. Liga, Gruppe 2 Frick und Würenlos spielen Remis Im Spiel zwischen Frick und Würenlos gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden.

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Frick die Führung. Torschütze in der 10. Minute war Eronit Haliti. Den Ausgleich erzielte Jan Weidmann in der 80. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Würenlos erhielten Joris Engelfried (75.), Reto Schlatter (85.) und Kader Mahamed Kabdid (94.) eine gelbe Karte. Frick behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Frick hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3.4 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 21 Spielen, in denen die Offensive 72 Tore erzielte.

Nach dem Unentschieden verliert Frick einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit 52 Punkten auf Rang 2. Frick hat bisher 16mal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Frick auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Bremgarten 1. Diese Begegnung findet am 14. Mai statt (18.00 Uhr, Bärenmatt, Bremgarten).

Für Würenlos hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 13. Würenlos hat bisher dreimal gewonnen, zwölfmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Neuenhof 1 kriegt es Würenlos als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 14. Mai statt (18.00 Uhr, Tägerhard, Würenlos).

Telegramm: FC Frick 1a - SV Würenlos 1 1:1 (0:1) - Ebnet, Frick – Tore: 10. Eronit Haliti 0:1. 80. Jan Weidmann 1:1. – Frick: Noel Schmid, Valentin Schmid, Kastriot Berisha, Jan Weidmann, Sven Würgler, Roger Herzog, Cyrill Vogel, Gian Luca Venzin, Alain Saner, Kilian Weiss, Durim Ibrahimi. – Würenlos: Tim Sauter, Marko Milosavac, Reto Schlatter, Mefail Emini, Joris Engelfried, Nelson Vaz Da Costa, Niels Vögeli, Yannic Güller, Shpëtim Ajredini, Kader Mahamed Kabdid, Eronit Haliti. – Verwarnungen: 75. Joris Engelfried, 85. Reto Schlatter, 94. Kader Mahamed Kabdid.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

