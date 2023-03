3. Liga, Gruppe 1 Frick und Schöftland spielen Remis Frick und Schöftland spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte.

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Frick die Führung. Torschütze in der 10. Minute war Silas Riner. Den Ausgleich erzielte Yves Lüscher in der 65. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Frick erhielten Jannik Näf (46.) und Roman Herzog (54.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Schöftland erhielt: Raphael Lüscher (47.)

In der Abwehr gehört Frick zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.1 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 1).

Keine Änderung in der Tabelle für Frick: Das Team liegt mit 28 Punkten auf Rang 2. Frick hat bisher siebenmal gewonnen, nie verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Frick auf fremdem Terrain mit FC Veltheim AG (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am Donnerstag (30. März) statt (20.15 Uhr, Sportplatz Schachen, Veltheim).

Der eine gewonnene Punkt hat für Schöftland nicht ausgereicht für eine Verbesserung in der Tabelle: Das Team bleibt auf dem letzten Platz (acht Punkte). Schöftland hat bisher einmal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Mit dem sechstplatzierten FC Erlinsbach 1a kriegt es Schöftland als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 2. April statt (10.30 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Telegramm: FC Frick 2 - SC Schöftland 2 1:1 (1:0) - Ebnet, Frick – Tore: 10. Silas Riner 1:0. 65. Yves Lüscher 1:1. – Frick: Elia Kasper, Fabrice Hofer, Roman Herzog, Benjamin Schmid, Fabian Treyer, Nico Heuberger, Jannik Näf, Manuel Herzog, Chris Lehmann, Vuk Petrovic, Silas Riner. – Schöftland: Julian Dörfler, Jonas Müller, Yves Lüscher, Raphael Lüscher, Andrin Mühlethaler, Nick Schär, Dennis Pregla, Simon Olivera, Nicolas Aufdenblatten, Sandro Ravelli, Levin Hauri. – Verwarnungen: 47. Raphael Lüscher, 46. Jannik Näf, 54. Roman Herzog.

