3. Liga, Gruppe 1 Frick stolpert gegen Schöftland Schöftland hat am Sonntag gegen Frick die Überraschung geschafft: Die neuntplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das viertklassierte Team, und das klar mit 5:0.

(chm)

Andrin Mühlethaler schoss Schöftland in der 29. Minute zur 1:0-Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Schöftland stellte Cedric Galligani in Minute 46 her. Schöftland erhöhte in der 63. Minute seine Führung durch Andrin Mühlethaler weiter auf 3:0.

Schöftland erhöhte in der 84. Minute seine Führung durch Nick Schär weiter auf 4:0. Levin Hauri schoss das 5:0 (90. Minute) für Schöftland und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Frick für Till Wälchli (70.) und Benjamin Schmid (73.). Die einzige gelbe Karte bei Schöftland erhielt: Andrin Mühlethaler (75.)

In den bisherigen Spielen ist Schöftland nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.9. Das bedeutet, dass Schöftland die achtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 10 mit durchschnittlich 2.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Schöftland: Das Team liegt mit 24 Punkten auf Rang 9. Schöftland hat bisher siebenmal gewonnen, elfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Schöftland geht es auswärts gegen FC Beinwil am See 1 (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am Freitag (13. Mai) statt (20.15 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Mit der Niederlage rückt Frick in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 37 Punkten neu Platz 5. Frick hat bisher elfmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Frick geht es zuhause gegen FC Lenzburg 2 (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (13. Mai) (20.00 Uhr, Ebnet, Frick).

Telegramm: SC Schöftland 2 - FC Frick 1b 5:0 (2:0) - Sportanlage Rütimatten, Schöftland – Tore: 29. Andrin Mühlethaler 1:0. 46. Cedric Galligani 2:0. 63. Andrin Mühlethaler 3:0. 84. Nick Schär 4:0. 90. Levin Hauri 5:0. – Schöftland: Julian Dörfler, Troy Hischier, Raphael Lüscher, Yves Lüscher, Lukas Pregla Garcia, Nick Schär, Andrin Mühlethaler, Dennis Pregla, Cedric Galligani, Jovan Eric, Simon Olivera. – Frick: Lukas Schraner, Fabrice Hofer, Pascal Hauswirth, Benjamin Schmid, Liridon Sala, Halil Karadal, Nico Schaad, Manuel Herzog, Till Wälchli, Silas Riner, Vuk Petrovic. – Verwarnungen: 70. Till Wälchli, 73. Benjamin Schmid, 75. Andrin Mühlethaler.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.05.2022 13:56 Uhr.