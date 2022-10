3. Liga, Gruppe 1 Frick siegt 3:2 im Showdown gegen Buchs – Später Siegtreffer durch Roman Herzog Buchs lag gegen Frick deutlich vorne, nämlich 2:0 (57. Minute) - und verlor dennoch. Frick feiert einen 3:2-Auswärtssieg.

(chm)

Frick schaffte es, einen Zweitore-Rückstand aufzuholen. Buchs war zunächst durch Rafed Bayazi und Habtom Kiros in den Minuten 24 und 57 in Führung gegangen.

Zunächst gelang Luke Müller der Anschlusstreffer. Dann kehrte Frick das Spiel noch mit zwei späten Toren. Zunächst war Pascal Hauswirth in der 80. Minute erfolgreich, dann traf Roman Herzog drei Minuten später zum 3:2.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Frick, Fabian Treyer (67.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Buchs, Manuele Bassi (56.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Frick zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.2 Tore pro Partie (Rang 1).

Frick rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 24 Punkten auf Rang 2. Für Frick ist es der dritte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Frick zuhause mit FC Beinwil am See (Rang 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 28. Oktober statt (20.15 Uhr, Ebnet, Frick).

Buchs ist nach der Niederlage nicht mehr Leader. Das Team liegt mit 22 Punkten auf Rang 5. Buchs hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Buchs spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Erlinsbach 1a (Platz 9). Diese Begegnung findet am 28. Oktober statt (20.15 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Telegramm: FC Buchs - FC Frick 2 2:3 (1:0) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 24. Rafed Bayazi 1:0. 57. Habtom Kiros 2:0. 62. Luke Müller 2:1. 80. Pascal Hauswirth 2:2. 83. Roman Herzog 2:3. – Buchs: Rajko Abadzic, Luca Aebli, Michael Van Den Broeck, Rafael Singy, Manuele Bassi, Luka Vuleta, Jens Wüthrich, Jonathan Frey, Habtom Kiros, Riccardo Neumann, Rafed Bayazi. – Frick: Elia Kasper, Tobias Hüsler, Roman Herzog, Benjamin Schmid, Fabian Treyer, Fabrice Hofer, Simon Schmid, Till Wälchli, Manuel Herzog, Silas Riner, Ardian Zendeli. – Verwarnungen: 56. Manuele Bassi, 67. Fabian Treyer.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2022 11:45 Uhr.

