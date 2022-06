3. Liga, Gruppe 2 Frick setzt Siegesserie auch gegen Kappelerhof fort Frick reiht Sieg an Sieg: Gegen Kappelerhof hat das Team am Samstag bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:2

Das erste Tor der Partie erzielte Cyrill Vogel für Frick. In der 46. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 56. Minute, als Besnik Krasniqi für Kappelerhof traf. Per Penalty traf Durim Ibrahimi in der 64. Minute zur 2:1-Führung für Frick.

Cyrill Vogel erhöhte in der 72. Minute zur 3:1-Führung für Frick. Dennis Maclucas erzielte in der 77. Minute den Anschlusstreffer zum 2:3 für Kappelerhof. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Frick erhielt: Alain Saner (74.) die einzige gelbe Karte bei Kappelerhof erhielt: Aron Marighetti (88.)

Die Offensive von Frick hat bislang häufig überzeugt: In 25 Spielen hat sie total 89 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.6 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Frick: Das Team liegt mit 64 Punkten auf Rang 2. Frick hat bisher 20mal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Frick auf fremdem Terrain gegen das erstplatzierte Team FC Baden 1897 2 zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 10. Juni statt (20.15 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Mit der Niederlage rückt Kappelerhof in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 41 Punkten neu Platz 5. Kappelerhof hat bisher elfmal gewonnen, achtmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt. Kappelerhof verlor zudem erstmals zuhause.

Kappelerhof spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Neuenhof 1 (Platz 8). Das Spiel findet am 10. Juni statt (20.15 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Telegramm: FC Frick 1a - FC Kappelerhof 3:2 (1:0) - Ebnet, Frick – Tore: 46. Cyrill Vogel 1:0. 56. Besnik Krasniqi 1:1. 64. Durim Ibrahimi (Penalty) 2:1.72. Cyrill Vogel 3:1. 77. Dennis Maclucas 3:2. – Frick: Gabriel Herzog, Sven Würgler, Valentin Schmid, Marco Boss, Manuel Meier, Roger Herzog, Raphael Leuthard, Gian Luca Venzin, Alain Saner, Durim Ibrahimi, Cyrill Vogel. – Kappelerhof: Elvir Fejzuli, Aron Marighetti, Artan Lukaj, Kushtrim Thaqi, Luis Paulo Dias Da Silva, Alban Shala, Robert Nikollbibaj, Florid Gashi, Fabio Manuel Pereira Ribeiro, Besnik Krasniqi, Meriton Shabani. – Verwarnungen: 74. Alain Saner, 88. Aron Marighetti.

