3. Liga, Gruppe 1 Frick setzt Siegesserie auch gegen Adria Aarau fort – Vuk Petrovic trifft zum Sieg Frick setzt seine Siegesserie auch gegen Adria Aarau fort. Das 2:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 11 Minuten: Vuk Petrovic eröffnete in der 33. Minute das Skore, als er für Frick das 1:0 markierte. Gleichstand war in der 42. Minute hergestellt: Ilija Tipura traf für Adria Aarau. In der 44. Minute schoss Vuk Petrovic Frick in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Frick bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 30 Punkte bedeuten Rang 4. Frick hat bisher neunmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Frick geht es daheim gegen FC Küttigen 2 (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (14. April) (20.00 Uhr, Ebnet, Frick).

Für Adria Aarau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 13. Für Adria Aarau war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit dem fünftplatzierten FC Beinwil am See 1 kriegt es Adria Aarau als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am Dienstag (12. April) statt (20.00 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: HNK Adria Aarau - FC Frick 1b 1:2 (1:2) - Sportplatz Winkel, Rohr – Tore: 33. Vuk Petrovic 0:1. 42. Ilija Tipura 1:1. 44. Vuk Petrovic 1:2. – Adria Aarau: Marko Uletic, Tomislav Tipura, Ilija Tipura, Anto Simic, Szilard Dezsö, Mirel Mujakovic, Ilija Martic, Rafael Machado Lopes, Drazen Savic, Stefan Tomic, Igor Brkic. – Frick: Lukas Schraner, Fabrice Hofer, Roman Herzog, Liridon Sala, Fabian Treyer, Nico Heuberger, Till Wälchli, Claudio Deiss, Luke Müller, Silas Riner, Vuk Petrovic. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

