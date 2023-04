4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2 Frick mit drei Punkten auswärts gegen Niederwil Niederwil lag gegen Frick deutlich vorne, nämlich 2:0 (30. Minute) - und verlor dennoch. Frick feiert einen 4:2-Auswärtssieg.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Niederwil: Alessio Saporito brachte seine Mannschaft in der 4. Minute 1:0 in Führung. In der 30. Minute baute Dani Danielov Tringov den Vorsprung für Niederwil auf zwei Tore aus (2:0). In der 35. Minute gelang Frick (David Schmid) der Anschlusstreffer (1:2).

Zum Ausgleich für Frick traf Nicola Senn in der 42. Minute. Nicola Senn war auch gleich für die 3:2-Führung (59. Minute) für Frick verantwortlich. In der 86. Minute sorgte Florian Cadraku für den Schlusspunkt: er traf zum 4:2 für Frick.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Gabriel Geissmann von Frick erhielt in der 92. Minute die gelbe Karte.

Frick machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit sechs Punkten auf Rang 8. Frick hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren. Frick konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Frick spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Sarmenstorf 2b (Rang 14). Das Spiel findet am 29. April statt (17.30 Uhr, Ebnet, Frick).

Niederwil liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 6. Das Team hat sieben Punkte. Niederwil hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Niederwil verlor zudem erstmals zuhause.

Für Niederwil geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Fislisbach 2 (Platz 9) weiter. Die Partie findet am Dienstag (25. April) statt (20.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Telegramm: FC Niederwil 2 - FC Frick 3 2:4 (2:2) - Riedmatt, Niederwil – Tore: 4. Alessio Saporito 1:0. 30. Dani Danielov Tringov 2:0. 35. David Schmid 2:1. 42. Nicola Senn 2:2. 59. Nicola Senn 2:3. 86. Florian Cadraku 2:4. – Niederwil: Pascal Günter, Ricky Kropf, Onur Gören, Linus Dubach, Robin Gisler, Ayhan Gören, Raul Tarrio Abreu, Fabio Merendino, Dani Danielov Tringov, Marc Wenger, Alessio Saporito. – Frick: Franko Schwab, Andrii Donchuk, Dylan Schenker, Sandro Schmid, Siro Schmidli, Mohammed Osman, David Schmid, Florian Cadraku, Selman Mujota, Nicola Senn, David Schraner. – Verwarnungen: 92. Gabriel Geissmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2023 13:17 Uhr.