3. Liga, Gruppe 1 Frick lässt sich von Veltheim kein Bein stellen Frick siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Veltheim: Der Tabellenzweite siegt auswärts 4:0 gegen den Tabellenzwölften.

Das Tor von Silas Riner in der 6. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Frick. In der 31. Minute baute Vuk Petrovic den Vorsprung für Frick auf zwei Tore aus (2:0). Frick erhöhte in der 57. Minute seine Führung durch Roger Herzog weiter auf 3:0. Nur acht Minuten später traf Roger Herzog erneut, so dass es in der 65. Minute 4:0 für Frick hiess.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Frick für Nico Heuberger (53.) und Silas Riner (89.). Für Veltheim gab es keine Karte.

In der Defensive hat Frick in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1.1 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 34 erzielten Toren Rang 4.

Die Tabellensituation hat sich für Frick nicht verändert. Das Team liegt mit 31 Punkten auf Rang 2. Frick hat bisher achtmal gewonnen, nie verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Frick spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Rupperswil (Rang 10). Die Partie findet am 5. April statt (20.00 Uhr, Ebnet, Frick).

Für Veltheim hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 12. Veltheim hat bisher dreimal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem sechstplatzierten FC Erlinsbach 1a kriegt es Veltheim als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 6. April statt (20.00 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Telegramm: FC Veltheim AG - FC Frick 2 0:4 (0:2) - Sportplatz Schachen, Veltheim – Tore: 6. Silas Riner 0:1. 31. Vuk Petrovic 0:2. 57. Roger Herzog 0:3. 65. Roger Herzog 0:4. – Veltheim: Nicolas Peterhans, Oliver Wernli, Nicola Hersche, Fabrice Huber, Tobias Kummer, Nicola Pruijs, Pascal Zulauf, Cyrill Huber, Joshua Hächler, Stefan Ott, Philipp Kläy. – Frick: Lukas Schraner, Tobias Hüsler, Benjamin Schmid, Luca Kasper, Liridon Sala, Roger Herzog, Fabian Treyer, Manuel Herzog, Nico Heuberger, Silas Riner, Vuk Petrovic. – Verwarnungen: 53. Nico Heuberger, 89. Silas Riner.

