2. Liga AFV Frick holt sich drei Punkte gegen Menzo Reinach – Entscheidung in der Schlussminute Frick gewinnt am Donnerstag zuhause gegen Menzo Reinach 4:3.

(chm)

Den Auftakt machte Halil Karadal, der in der 28. Minute für Frick zum 1:0 traf. Mit seinem Tor in der 38. Minute brachte Raphael Leuthard Frick mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Mergim Meholli sorgte in der 66. Minute für Menzo Reinach für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Bis zum Ausgleich für Menzo Reinach dauerte es nur drei Minuten: Torschütze war erneut Mergim Meholli. In der 73. Minute war es an Lars Weidmann, Frick 3:2 in Führung zu bringen. Gleichstand stellte Patriot Haliti durch seinen Treffer für Menzo Reinach in der 79. Minute her. In den Schlussminuten machte Alain Saner alles klar. Sein Treffer in der 93. Minute zum 4:3 sicherte Frick den Sieg.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Menzo Reinach sah Jan Dätwyler (81.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Menzo Reinach weitere vier gelbe Karten. Frick kassierte vier gelbe Karten.

In den bisherigen Spielen ist Frick nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.7. Das bedeutet, dass Frick die achtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 9 mit durchschnittlich 2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Menzo Reinach kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.4 (Rang 14).

Die Tabellensituation hat sich für Frick nicht verändert. Mit 18 Punkten liegt das Team auf Rang 10. Frick hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Frick spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Fislisbach (Platz 7). Die Partie findet am Dienstag (11. April) statt (20.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Menzo Reinach verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Menzo Reinach hat bisher zweimal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem sechstplatzierten FC Rothrist kriegt es Menzo Reinach als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 12. April statt (20.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Telegramm: FC Frick - FC Menzo Reinach 4:3 (2:0) - Ebnet, Frick – Tore: 28. Halil Karadal 1:0. 38. Raphael Leuthard 2:0. 66. Mergim Meholli 2:1. 69. Mergim Meholli 2:2. 73. Lars Weidmann 3:2. 79. Patriot Haliti 3:3. 93. Alain Saner 4:3. – Frick: Gabriel Herzog, Sven Würgler, Valentin Schmid, Marco Boss, Manuel Meier, Roger Herzog, Lars Weidmann, Raphael Leuthard, Alain Saner, Kilian Weiss, Halil Karadal. – Menzo Reinach: Manuel Konrad, Sebastjan Nuhi, Jan Dätwyler, Mateo Trgo, Dario Bucher, Rexhep Thaqi, Lars Fankhauser, Lars Luterbacher, Vasfi Jusufi, Damian Pignatelli, Kastriot Hasanramaj. – Verwarnungen: 21. Ivan Petrovic, 31. Sebastjan Nuhi, 45. Raphael Leuthard, 46. Jan Dätwyler, 85. Meris Habibija, 86. Durim Ibrahimi, 90. Kastriot Hasanramaj, 90. Albert Gashi – Ausschluss: 81. Jan Dätwyler.

