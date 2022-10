2. Liga AFV Frick bezwingt auswärts Rothrist – Fabian Sidler mit Last-Minute-Treffer Rothrist lag gegen Frick deutlich vorne, nämlich 2:0 (32. Minute) - und verlor dennoch. Frick feiert einen 3:2-Auswärtssieg.

(chm)

Frick geriet in der Partie zunächst mit zwei Toren in Rückstand: Das erste Tor der Partie fiel für Rothrist: Michele Scioscia brachte seine Mannschaft in der 15. Minute 1:0 in Führung. In der 32. Minute baute der gleiche Michele Scioscia die Führung für Rothrist weiter aus.

In der Schlussphase schaffte Frick aber mit drei Toren in 17 Minuten noch die Wende. Fabian Sidler schoss das erste Tor für seine Mannschaft, Nico Heuberger glich aus und Fabian Sidler sorgte schliesslich in der 93. Minute für den Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Rothrist erhielten Michele Scioscia (57.) und Blerim Bekteshi (92.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Frick erhielt: Fabian Sidler (27.)

Dass Rothrist so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Im Schnitt lässt das Team 1.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach neun Spielen, in denen die Defensive 13 Tore hinnehmen musste (Rang 4).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Frick. Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 8. Frick hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt. Frick konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Frick spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Oftringen (Platz 13). Die Partie findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Für Rothrist hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 7. Rothrist hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Rothrist tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Suhr an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 7. Oktober statt (20.00 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Telegramm: FC Rothrist - FC Frick 2:3 (2:0) - Stampfi, Rothrist – Tore: 15. Michele Scioscia 1:0. 32. Michele Scioscia 2:0. 76. Fabian Sidler 2:1. 86. Nico Heuberger 2:2. 93. Fabian Sidler (Penalty) 2:3. – Rothrist: Olivier Joos, Ilir Zenuni, Admir Seferagic, Lumturim Selmani, Bastian Schneeberger, Marco Carubia, Michele Scioscia, Dardan Basha, Blerim Bekteshi, Alban Selmanaj, Egzoart Islami. – Frick: Gabriel Herzog, Valentin Schmid, Kastriot Berisha, Luca Kasper, Alain Saner, Sven Würgler, Levin Kessler, Fabian Sidler, Luke Müller, Vuk Petrovic, Cyrill Vogel. – Verwarnungen: 27. Fabian Sidler, 57. Michele Scioscia, 92. Blerim Bekteshi.

