3. Liga, Gruppe 2 Francisco José Henriques Alves Frade rettet Tägerig einen Punkt gegen Zurzach Im Spiel zwischen Zurzach und Tägerig gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden.

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. In der 73. Minute schoss Jan Georg das 1:0. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Francisco José Henriques Alves Frade traf in der 86. Minute für Zurzach zum Ausgleich.

Bei Tägerig erhielten Marcel Hilpert (15.), Carlos Alberto Martins Alves (22.) und Francisco José Henriques Alves Frade (42.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Zurzach erhielt: Yannick Mauch (93.)

Keine Änderung in der Tabelle für Zurzach: Mit 19 Punkten liegt das Team auf Rang 10. Zurzach hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Zurzach geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Turgi (Platz 14) weiter. Das Spiel findet am 28. April statt (20.15 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

Für Tägerig hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 11. Tägerig hat bisher dreimal gewonnen, zehnmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Tägerig geht es zuhause gegen FC Spreitenbach (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 28. April (20.00 Uhr, Fussballplatz Kleinzelg, Tägerig).

Telegramm: SC Zurzach - FC Tägerig 1:1 (0:0) - Barz, Zurzach – Tore: 73. Jan Georg 1:0. 86. Francisco José Henriques Alves Frade 1:1. – Zurzach: Claudio Bächli, Noah Scharler, Yannick Mauch, Jan Georg, Loris Edelmann, Michael Binder, Henrique Amiguinho Coutinho, Lukas Edelmann, Timur Kizilhan, Christian Branco, Samir Brkic. – Tägerig: Jonas Simon, Rafael Annen, Moreno Zanatta, Marcel Hilpert, Joao Martins Costa, Pedro Loureiro Da Costa, Pascal Meyer, Nikoll Ukaj, Carlos Alberto Martins Alves, Roman Lips, Francisco José Henriques Alves Frade. – Verwarnungen: 15. Marcel Hilpert, 22. Carlos Alberto Martins Alves, 42. Francisco José Henriques Alves Frade, 93. Yannick Mauch.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

