2. Liga AFV Fislisbach verliert gegen Seriensieger Wettingen – Siegtreffer in allerletzter Minute Wettingen setzt seine Siegesserie auch gegen Fislisbach fort. Das 2:1 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den siebten Vollerfolg in Serie.

Wettingen geriet zunächst in Rückstand, als Toma Culjak in der 68. Minute die zwischenzeitliche Führung für Fislisbach gelang. In der 72. Minute glich Wettingen jedoch aus und ging in der 97. Minute in Führung. Torschützen waren Raoul Canzian und Arigon Dulaku.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Fislisbach gab es vier gelbe Karten. Bei Wettingen erhielten Radovan Radevic (24.) und Boris Dabic (55.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Wettingen zu den Besten: Die total 12 Gegentore in 18 Spielen bedeuten einen Schnitt von 0.7 Toren pro Match (Rang 1).

Unverändert liegt Wettingen nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach 18 Spielen hat das Team 43 Punkte. Für Wettingen ist es der siebte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Wettingen auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte FC Menzo Reinach. Diese Begegnung findet am 29. April statt (18.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Mit der Niederlage rückt Fislisbach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 23 Punkten neu Platz 8. Für Fislisbach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Fislisbach daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Sarmenstorf. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (27. April) (20.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Telegramm: FC Wettingen - FC Fislisbach 2:1 (0:0) - Stadion Altenburg, Wettingen – Tore: 68. Toma Culjak 0:1. 72. Raoul Canzian 1:1. 97. Arigon Dulaku 2:1. – Wettingen: Roman Heiniger, Dario Theiler, Alnord Feta, Radovan Radevic, Brando Canzian, Boris Dabic, Edonis Shabani, Hakan Sinani, Dennis Miolo, Davide Caforio, Jacopo Canzian. – Fislisbach: Leandro Russo, Brian Bosshard, Raphael Pfister, Pasquale Guzzo, Justin Comas, Lukas Hövel, Slobodan Stoilovski, Kristian Popov, Arbnor Berisha, Meo Till Mazzei, Ryan Allmann. – Verwarnungen: 24. Radovan Radevic, 24. Slobodan Stoilovski, 36. Justin Comas, 46. Ryan Allmann, 55. Boris Dabic, 79. Pasquale Guzzo.

