2. Liga AFV Fislisbach verliert gegen Seriensieger Suhr Suhr setzt seine Siegesserie auch gegen Fislisbach fort. Das 4:1 zuhause am Freitag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Suhr: Tomislav Bajo brachte seine Mannschaft in der 22. Minute 1:0 in Führung. Tomislav Bajo war es auch, der in der 42. Minute Suhr weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Suhr erhöhte in der 51. Minute seine Führung durch Mirza Lasic weiter auf 3:0.

In der 62. Minute verkleinerte Lukas Hövel den Rückstand von Fislisbach auf 1:3. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Thomas Wernli in der 86. Minute, als er für Suhr zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Suhr für Sven Käser (25.) und Igor Miranda de Sousa (61.). Keine einzige Karte erhielt Fislisbach.

Suhr hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 26 Tore in zehn Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.6 Toren pro Match.

Suhr machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 22 Punkten auf Rang 2. Suhr hat bisher siebenmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Suhr in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Wettingen. Die Partie findet am 17. Oktober statt (14.30 Uhr, Stadion Altenburg, Wettingen).

Für Fislisbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 10. Fislisbach hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Fislisbach spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Wohlen 2 (Platz 5). Das Spiel findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Telegramm: FC Suhr - FC Fislisbach 4:1 (2:0) - Hofstattmatten, Suhr – Tore: 22. Tomislav Bajo 1:0. 42. Tomislav Bajo 2:0. 51. Mirza Lasic 3:0. 62. Lukas Hövel 3:1. 86. Thomas Wernli 4:1. – Suhr: Dominik Stutzer, Igor Miranda de Sousa, Thomas Wernli, Loris Desando, Timo Klaus, Michael Koch, Davut Bektas, Mirza Lasic, Emir Sinanovic, Sven Käser, Tomislav Bajo. – Fislisbach: Leandro Russo, Brian Bosshard, Raphael Pfister, Roman Müller, Justin Comas, Lukas Hövel, Toma Culjak, Yannic Frei, Ryan Allmann, Patrick Meier, Christian Gasane. – Verwarnungen: 25. Sven Käser, 61. Igor Miranda de Sousa.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Wohlen 2 - FC Sarmenstorf 1:1, FC Suhr - FC Fislisbach 4:1

Tabelle: 1. FC Sarmenstorf 10 Spiele/24 Punkte (30:10). 2. FC Suhr 10/22 (26:15), 3. FC Schönenwerd-Niedergösgen 10/20 (24:17), 4. FC Brugg 10/20 (19:15), 5. FC Wohlen 2 11/20 (22:18), 6. FC Windisch 10/19 (23:14), 7. FC Menzo Reinach 10/16 (19:19), 8. FC Oftringen 10/15 (28:24), 9. FC Lenzburg 10/14 (16:15), 10. FC Fislisbach 11/14 (23:21), 11. FC Wettingen 10/10 (24:22), 12. FC Kölliken 10/10 (21:33), 13. FC Küttigen 10/8 (21:25), 14. FC Gontenschwil 10/5 (15:29), 15. FC Gränichen 10/5 (10:28), 16. FC Niederwil 10/5 (13:29).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga AFV finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.10.2021 15:49 Uhr.

