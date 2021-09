4. Liga, Gruppe 4 Fislisbach und Leibstadt spielen unentschieden Je ein Punkt für Fislisbach und Leibstadt: Die Teams trennen sich 2:2



Maximilian Haber eröffnete in der 28. Minute das Skore, als er für Fislisbach das 1:0 markierte. Mit seinem Tor in der 46. Minute brachte Simon Strebel Fislisbach mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Ein Doppelschlag brachte Leibstadt doch noch einen Punkt: Edison Mulolli schoss Leibstadt innerhalb von drei Minuten zum 1:2 (75.) und dann zum 2:2 (78.).

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Fislisbach für Maximilian Haber (31.), Simon Strebel (39.) und Mark Landolt (41.). Bei Leibstadt erhielten Arlind Shala (30.), Mentor Golaj (44.) und Albin Kokollari (75.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Fislisbach unverändert. Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 6. Fislisbach hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Fislisbach spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Mellingen 2b (Rang 12). Das Spiel findet am Samstag (2. Oktober) statt (19.30 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Das Unentschieden bringt Leibstadt in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 9. Leibstadt hat bisher zweimal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Leibstadt wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das achtplatzierte Team FC Brugg 2, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (2. Oktober) (18.00 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Telegramm: FC Fislisbach 2 - FC Leibstadt 2:2 (1:0) - Esp, Fislisbach – Tore: 28. Maximilian Haber 1:0. 46. Simon Strebel 2:0. 75. Edison Mulolli 2:1. 78. Edison Mulolli 2:2. – Fislisbach: Jonas Manouk, David Strebel, Antoine Pommerell, Thomas Fischli, Simon Strebel, Christian Metral, Roger Friedli, Mark Landolt, Benjamin Christen, Lucien Würsch, Maximilian Haber. – Leibstadt: Marc Hirschi, Argjent Berisha, Drazen Juric, Mentor Golaj, Blerim Binakaj, Edison Mulolli, Shqipdon Ramadani, Altin Musliu, Arlind Shala, Blendi Ramadani, Altin Bytyqi. – Verwarnungen: 30. Arlind Shala, 31. Maximilian Haber, 39. Simon Strebel, 41. Mark Landolt, 44. Mentor Golaj, 75. Albin Kokollari.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Fislisbach 2 - FC Leibstadt 2:2, FC Klingnau 2 - FC Suryoye Wasserschloss 1 5:1, FC Spreitenbach 1a - FC Schinznach Bad 7:1, FC Windisch 2 - SC Zurzach 1 3:2, FC Veltheim AG - FC Turgi 1a 1:3

Tabelle: 1. FC Windisch 2 9 Spiele/25 Punkte (32:19). 2. FC Spreitenbach 1a 9/24 (54:11), 3. FC Turgi 1a 9/24 (27:10), 4. SC Zurzach 1 9/20 (37:9), 5. FC Veltheim AG 8/17 (21:8), 6. FC Fislisbach 2 9/15 (25:19), 7. FC Klingnau 2 9/11 (15:21), 8. FC Brugg 2 8/8 (17:23), 9. FC Leibstadt 9/7 (19:24), 10. FC Suryoye Wasserschloss 1 9/7 (19:31), 11. FC Juventina Wettingen 7/4 (9:29), 12. FC Mellingen 2b 8/4 (16:38), 13. FC Schinznach Bad 9/4 (16:41), 14. FC Frick 3 8/1 (9:33).

