4. Liga, Gruppe 4 Fislisbach sorgt bei Klingnau für Überraschung – Djordje Dasic mit Last-Minute-Treffer Überraschung bei Fislisbach gegen Klingnau: Der Tabellen13. (Fislisbach) hat am Mittwoch auswärts den Tabellenachten 3:2 besiegt.

(chm)

Fislisbach drehte das Spiel in den letzten 12 Minuten, als Fislisbach zunächst ausglich und danach in Führung ging. Djordje Dasic schoss Fislisbach innerhalb von 14 Minuten zum 2:2 (78.) und dann zum 3:2 (92.). Dillon Waller hatte mit dem ersten Tor der Partie (2. Minut.) fislisbach 1:0 in Führung gebracht. Der Ausgleich für Klingnau fiel in der 42. Minute (Joel Lucas). In der 71. Minute gelang Leotrim Shabani der Führungstreffer zum 2:1 für Klingnau.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: David Diaz Rico von Klingnau erhielt in der 81. Minute die gelbe Karte.

Die Abwehr von Klingnau kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

Die Tabellensituation bleibt für Fislisbach unverändert. Mit acht Punkten liegt das Team auf Rang 13. Fislisbach hat bisher zweimal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Fislisbach geht es zuhause gegen FC Turgi 2 (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am Samstag (15. Oktober) statt (18.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Für Klingnau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 8. Klingnau hat bisher viermal gewonnen und sechsmal verloren.

Für Klingnau geht es daheim gegen FC Schinznach Bad (Platz 10) weiter. Die Partie findet am Samstag (15. Oktober) statt (18.00 Uhr, Sportplatz Grie, Klingnau).

Telegramm: FC Klingnau 2 - FC Fislisbach 2 2:3 (1:1) - Sportplatz Grie, Klingnau – Tore: 2. Dillon Waller 0:1. 42. Joel Lucas 1:1. 71. Leotrim Shabani 2:1. 78. Djordje Dasic 2:2. 92. Djordje Dasic 2:3. – Klingnau: Dario Di Giovanni, Sandro Frei, Ziar Alshekhani, Kevin Leonardo Dias Tavares, Yamin Ait Hadj Bella, Jannik Hauenstein, Joshua Marti, Jose Maria Diaz Rico, Yves Schleuniger, Besmir Suka, Vithurshan Pakeerathan. – Fislisbach: Marco Mäder, Benjamin Christen, Pablo Giannini, Antoine Pommerell, Noah Policke, Simon Strebel, Noah Stucki, Christian Metral, David Hansmann, David Strebel, Dillon Waller. – Verwarnungen: 81. David Diaz Rico.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.10.2022 04:59 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.