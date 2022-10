2. Liga AFV Fislisbach sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Lenzburg Sechs Tore sind zwischen Lenzburg und Fislisbach gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Fislisbach in der 88. Minute.

Lenzburg war zwischenzeitlich mit 3:1 (51. Minute) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht über die Runden bringen.

In der 45. Minute erzielte Shqiprim Thaqaj für Lenzburg die 2:1-Führung. Lenzburg baute die Führung in der 51. Minute (Fidan Tafa) weiter aus (3:1). Per Penalty traf Christian Gasane in der 70. Minute für Fislisbach zum Anschlusstreffer (2:.) für den späten Ausgleich für Fislisbach sorgte Siro Dubach, der in der 88. Minute das Tor zum 3:3 erzielte.Das Tor fiel durch einen Penalty.

Auch Fislisbach war im Spiel zeitweise vorne gelegen, nämlich 1:0 (30. Minute).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Lenzburg, Samuele Drakopulos (86.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Fislisbach, Dominic Volger (90.) kassierte sie.

Die Tabellensituation bleibt für Lenzburg unverändert. Mit 21 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Lenzburg hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Lenzburg in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte FC Menzo Reinach. Zu diesem Spiel kommt es am 25. März (17.00 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Für Fislisbach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 7. Fislisbach hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Fislisbach wartet im nächsten Spiel auf fremdem Terrain das sechstplatzierte Team FC Rothrist, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 25. März statt (17.00 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Telegramm: FC Lenzburg - FC Fislisbach 3:3 (2:1) - Wilmatten, Lenzburg – Tore: 30. Yannic Frei 0:1. 43. Valentin Gashi 1:1. 45. Shqiprim Thaqaj 2:1. 51. Fidan Tafa 3:1. 70. Christian Gasane (Penalty) 3:2.88. Siro Dubach (Penalty) 3:3. – Lenzburg: Bryan Huber, Emanuele Mezzancella, Fabio Kleiner, Nils Suter, Nedim Keranovic, Valentin Gashi, Michel Schär, Luca Giampa, Lelo Toni, Shqiprim Thaqaj, Fidan Tafa. – Fislisbach: Leandro Russo, Manuel Humitsch, Dominic Volger, Raphael Pfister, Brian Bosshard, Ryan Allmann, Silvan Bär, Siro Dubach, Meo Till Mazzei, Yannic Frei, Christian Gasane. – Verwarnungen: 86. Samuele Drakopulos, 90. Dominic Volger.

