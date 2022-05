4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde Fislisbach setzt Siegesserie auch gegen Türkiyemspor fort Türkiyemspor lag gegen Fislisbach deutlich vorne, nämlich 2:0 (22. Minute) - und verlor dennoch. Fislisbach feiert einen 4:3-Heimsieg.

(chm)

Mazlum Özdemir eröffnete in der 11. Minute das Skore, als er für Türkiyemspor das 1:0 markierte. Mit seinem Tor in der 22. Minute brachte Özgür Koçan Türkiyemspor mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Der Anschlusstreffer für Fislisbach zum 1:2 kam in der 46. Minute. Verantwortlich dafür war Noah Stucki.

Der Ausgleich für Fislisbach fiel in der 57. Minute (Mark Landolt). Noah Stucki erzielte in der 58. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Fislisbach. Den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Fislisbach stellte Philippe Berger in Minute 79 her. In der Schlussphase kam Türkiyemspor noch auf 3:4 heran. Onur Cihan war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 85. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Muhammed Oruc von Türkiyemspor erhielt in der 82. Minute die gelbe Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Fislisbach eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.7 pro Spiel. Das bedeutet, dass Fislisbach die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Türkiyemspor kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 2.7 Tore pro Partie (Rang 9).

Fislisbach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Für Fislisbach ist es der vierte Sieg in Serie.

Fislisbach spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Buchs 2 (Rang 14). Diese Begegnung findet am Freitag (6. Mai) statt (20.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Für Türkiyemspor hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 12. Türkiyemspor hat bisher einmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem sechstplatzierten FC Bünz-Maiengrün 1 kriegt es Türkiyemspor als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (7. Mai) (17.00 Uhr, Zinsmatten, Hägglingen).

Telegramm: FC Fislisbach 2 - FC Türkiyemspor 1 4:3 (0:2) - Esp, Fislisbach – Tore: 11. Mazlum Özdemir 0:1. 22. Özgür Koçan 0:2. 46. Noah Stucki 1:2. 57. Mark Landolt 2:2. 58. Noah Stucki 3:2. 79. Philippe Berger 4:2. 85. Onur Cihan 4:3. – Fislisbach: Jonas Manouk, Pablo Giannini, Antoine Pommerell, Yves Pabst, Stefan Milenkovic, Roger Friedli, Lucien Würsch, Christian Metral, Mark Landolt, Timothy Kiss, Noah Stucki. – Türkiyemspor: Yasin Mert Uysal, Ridvan Bolanyig, Tugay Tugan, Onur Cihan, Kerem Daskin, Bekir Korucu, Ertugrul Karakelle, Atakan Baysal, Mazlum Özdemir, Muhammed Oruc, Özgür Koçan. – Verwarnungen: 82. Muhammed Oruc.

