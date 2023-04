2. Liga AFV Fislisbach mit Sieg gegen Frick – Ryan Allmann als Matchwinner Fislisbach gewinnt am Dienstag zuhause gegen Frick 3:2.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der 78. Minute, als Ryan Allmann den Treffer zum 3:2 für Fislisbach erzielte.

Cyrill Vogel hatte davor in der 41. Minute zum 1:0 für Frick getroffen. Per Elfmeter glich Yannic Frei das Spiel in der 51. Minute für Fislisbach wieder aus. In der 62. Minute gelang Ryan Allmann der Führungstreffer zum 2:1 für Fislisbach. Gleichstand war in der 70. Minute hergestellt: Valentin Schmid traf für Frick.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Lars Weidmann von Frick erhielt in der 68. Minute die gelbe Karte.

Mit dem Sieg rückt Fislisbach um einen Platz nach vorne. 23 Punkte bedeuten Rang 6. Fislisbach hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Fislisbach geht es zuhause gegen FC Schönenwerd-Niedergösgen (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am Freitag (14. April) statt (20.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Für Frick hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 10. Frick hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Frick geht es auf fremdem Terrain gegen FC Klingnau (Platz 12) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (14. April) (20.00 Uhr, Sportplatz Grie, Klingnau).

Telegramm: FC Fislisbach - FC Frick 3:2 (0:1) - Esp, Fislisbach – Tore: 41. Cyrill Vogel 0:1. 51. Yannic Frei (Penalty) 1:1.62. Ryan Allmann 2:1. 70. Valentin Schmid 2:2. 78. Ryan Allmann 3:2. – Fislisbach: Leandro Russo, Brian Bosshard, Raphael Pfister, Pasquale Guzzo, Justin Comas, Slobodan Stoilovski, Lukas Hövel, Kristian Popov, Yannic Frei, Arbnor Berisha, Ryan Allmann. – Frick: Gabriel Herzog, Sven Würgler, Valentin Schmid, Marco Boss, Manuel Meier, Roger Herzog, Lars Weidmann, Gian Luca Venzin, Raphael Leuthard, Durim Ibrahimi, Cyrill Vogel. – Verwarnungen: 68. Lars Weidmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.04.2023 22:09 Uhr.