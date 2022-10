2. Liga AFV Fislisbach mit Sieg gegen Brugg – Entscheidung in der Schlussminute Sieg für Fislisbach: Gegen Brugg gewinnt das Team am Freitag zuhause 3:2.

(chm)

Fislisbach drehte das Spiel in den letzten 0 Minuten, als Fislisbach zunächst ausglich und danach in Führung ging. Zunächst war Lukas Hövel in der 90. Minute erfolgreich, dann traf Ryan Allmann drei Minuten später zum 3:2. Den ersten Treffer der Partie hatte Malsor Osmani in der 3. Minute für Brugg geschossen. Der Ausgleich für Fislisbach fiel in der 46. Minute (Christian Gasane). Malsor Osmani erzielte in der 80. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Brugg.

Bei Fislisbach sah Christian Gasane (64.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Christian Gasane (51.), Ryan Allmann (71.) und Raphael Pfister (84.). Die einzige gelbe Karte bei Brugg erhielt: Malsor Osmani (82.)

Zahlreiche Gegentore sind für Brugg ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3.6 Tore pro Partie (Rang 13).

Keine Änderung in der Tabelle für Fislisbach: Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 10. Für Fislisbach ist es der zweite Sieg in Serie. Fislisbach konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Fislisbach auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Baden 1897 2 (Platz 9) zu tun. Die Partie findet am 14. Oktober statt (20.30 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Für Brugg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 11. Brugg hat bisher einmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Brugg trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Menzo Reinach (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Oktober (18.00 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Telegramm: FC Fislisbach - FC Brugg 3:2 (0:1) - Esp, Fislisbach – Tore: 3. Malsor Osmani 0:1. 46. Christian Gasane 1:1. 80. Malsor Osmani 1:2. 90. Lukas Hövel 2:2. 93. Ryan Allmann 3:2. – Fislisbach: Leandro Russo, Raphael Pfister, Dominic Volger, Silvan Bär, Brian Bosshard, Amir Nemati, Ryan Allmann, Siro Dubach, Milan Gligic, Yannic Frei, Christian Gasane. – Brugg: Flurin Bruppacher, Noël Hottinger, Jonas Schmidt, Pascal Schuler, Stefan Jovanovic, Fabio Berz, Cédric Zürcher, Sven Schönenberger, Robin Vogel, Yanis Ouslama, Malsor Osmani. – Verwarnungen: 51. Christian Gasane, 71. Ryan Allmann, 82. Malsor Osmani, 84. Raphael Pfister – Ausschluss: 64. Christian Gasane.

