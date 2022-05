2. Liga AFV Fislisbach mit drei Punkten auswärts gegen Küttigen Sieg für Fislisbach: Gegen Küttigen gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:2.

(chm)

Küttigen ging zunächst in Führung, als Silvan Otto in der 7. Minute traf. Dann glich aber Milan Gligic (9.) für Fislisbach aus. Joshua Gasane in der 55. Minute und Toma Culjak in der 75. Minute brachten Fislisbach sodann 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Küttigen noch auf 2:3 heran. Silvan Otto war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 94. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Fislisbach für Ryan Allmann (33.) und Joshua Gasane (67.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Küttigen, Etienne Michot (48.) kassierte sie.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Fislisbach. 36 Punkte bedeuten Rang 10. Fislisbach hat bisher elfmal gewonnen, elfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Fislisbach geht es daheim gegen FC Suhr (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (18.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Für Küttigen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 12. Für Küttigen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Küttigen geht es auf fremdem Terrain gegen FC Wettingen (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (17.00 Uhr, Stadion Altenburg, Wettingen).

Telegramm: FC Küttigen - FC Fislisbach 2:3 (1:1) - Sportplatz «Ritzer», Küttigen – Tore: 7. Silvan Otto 1:0. 9. Milan Gligic 1:1. 55. Joshua Gasane 1:2. 75. Toma Culjak 1:3. 94. Silvan Otto 2:3. – Küttigen: Severin Wieland, Gaetano Melfa, Marko Jelecevic, Silvan Otto, Julijan Todorovic, Etienne Michot, Patrick Russel Grogg, Tomislav Bajo, Janis Christ, Jan Rossi, Elmin Osmanovic. – Fislisbach: Leandro Russo, Brian Bosshard, Raphael Pfister, Lukas Hövel, Manuel Humitsch, Justin Comas, Toma Culjak, Yannic Frei, Joshua Gasane, Milan Gligic, Ryan Allmann. – Verwarnungen: 33. Ryan Allmann, 48. Etienne Michot, 67. Joshua Gasane.

