Frauen 3. Liga Fislisbach mit drei Punkten auswärts gegen Erlinsbach im ersten Spiel – Alena Mazzei trifft zum Sieg Zum Saisonauftakt gewinnt Fislisbach auswärts gegen Erlinsbach 2:1.

Der Siegtreffer für Fislisbach gelang Alena Mazzei in der 69. Minute. In der 8. Minute hatte Shana Leder Fislisbach in Führung gebracht. Der Ausgleich für Erlinsbach fiel in der 61. Minute durch Delia Djafar.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Fislisbach, Lorena Takac (59.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Erlinsbach, Jessica Eggnauer (43.) kassierte sie.

Fislisbach liegt nach Spiel 1 auf Rang 2. Fislisbach spielt zum nächsten Mal daheim gegen SC Seengen (Platz 4). Das Spiel findet am 20. August statt (20.15 Uhr, Esp, Fislisbach).

Nach dem ersten Spiel steht Erlinsbach auf dem neunten Rang. Für Erlinsbach geht es in einem Auswärtsspiel gegen Döttingen-Brugg (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 20. August statt (20.00 Uhr, Aarebrücke, Kleindöttingen).

Telegramm: FC Erlinsbach 2 - FC Fislisbach 1:2 (0:1) - Sportplatz Breite, Niedererlinsbach – Tore: 8. Shana Leder 0:1. 61. Delia Djafar (Penalty) 1:1.69. Alena Mazzei 1:2. – Erlinsbach: Leina Wehrli, Sara Müller, Tara Bojic, Jessica Eggnauer, Annsophie Wyder, Noëmi Weber, Sarah Böhler, Luana Gebert, Doruntina Mulaj, Julija Antic, Verona Berisha. – Fislisbach: Anina Meier, Sophia Mauthe, Nadine Mürner, Lorena Takac, Sina Burger, Shana Leder, Céline Oser, Tabea Hasler, Alena Mazzei, Whitnae Dürr, Muriel Buck. – Verwarnungen: 43. Jessica Eggnauer, 59. Lorena Takac.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.08.2022 15:33 Uhr.