Frauen 3. Liga Fislisbach mit Auswärtserfolg bei Döttingen – Später Siegtreffer durch Manuela Santesso Fislisbach behielt im Spiel gegen Döttingen am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:2.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Fislisbach das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 82. Minute war Manuela Santesso.

Daniela Herzog hatte davor in der 35. Minute zum 1:0 für Döttingen getroffen. Gleichstand war in der 37. Minute hergestellt: Shana Leder traf für Fislisbach. Céline Oser traf in der 50. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Fislisbach. Der Ausgleich für Döttingen fiel in der 67. Minute (Luca Sasso).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Fislisbach rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 22 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Für Fislisbach ist es der zweite Sieg in Serie.

Fislisbach tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Wohlen an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 2. Juni (20.15 Uhr, Esp, Fislisbach).

Für Döttingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 6. Döttingen hat bisher viermal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Döttingen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FFC Zofingen (Platz 8). Die Partie findet am 4. Juni statt (14.00 Uhr, Aarebrücke, Kleindöttingen).

Telegramm: Döttingen-Brugg - FC Fislisbach 2:3 (1:1) - Aarebrücke, Kleindöttingen – Tore: 35. Daniela Herzog 1:0. 37. Shana Leder 1:1. 50. Céline Oser 1:2. 67. Luca Sasso 2:2. 82. Manuela Santesso 2:3. – Döttingen: Nathalie Vögele, Sara Ruthenberg, Fabienne Fundneider, Sandra Rohner, Sonja Jeggli, Alina Zeindler, Sarah Frei, Coralie Spätig, Jessica Suter, Daniela Herzog, Sabrina Jeggli. – Fislisbach: Anina Meier, Manuela Santesso, Nadine Mürner, Lorena Takac, Luciana Profeta, Sina Burger, Tabea Hasler, Céline Oser, Thora Scheier, Shana Leder, Muriel Buck. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.05.2023 00:52 Uhr.