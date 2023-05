2. Liga AFV Fislisbach lässt sich von Oftringen kein Bein stellen – Arbnor Berisha trifft spät zum Sieg Fislisbach siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Oftringen: Der Tabellenachte siegt auswärts 2:1 gegen den Tabellen-14.

(chm)

Fislisbach geriet zunächst in Rückstand, als Dominik Sieber in der 26. Minute Oftringen 1:0 in Front brachte. Zwei Tore innerhalb von drei Minuten brachten aber für Fislisbach die Wende. Zuerst erzielte Alessandro Olivito (85.) den Ausgleich. Arbnor Berisha schoss kurz darauf das Siegtor zum 2:1 für Fislisbach.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Fislisbach erhielt: Brian Bosshard (55.) die einzige gelbe Karte bei Oftringen erhielt: Raffaele Roca (42.)

Die Tabellensituation bleibt für Fislisbach unverändert. Das Team liegt mit 27 Punkten auf Rang 8. Fislisbach hat bisher achtmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Fislisbach geht es auswärts gegen FC Menzo Reinach (Platz 13) weiter. Diese Begegnung findet am 13. Mai statt (18.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Oftringen verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Oftringen war es bereits die neunte Niederlage in Serie.

Mit dem sechstplatzierten FC Rothrist kriegt es Oftringen als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 13. Mai statt (17.00 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Telegramm: FC Oftringen - FC Fislisbach 1:2 (1:0) - Im Feld, Oftringen – Tore: 26. Dominik Sieber 1:0. 85. Alessandro Olivito 1:1. 88. Arbnor Berisha 1:2. – Oftringen: Daniel Kasanga, Kenan Mujanovic, Nikos Giannoudis, Pascal Wälti, Luca Costa Baiao, Raphael Bühler, Raffaele Roca, Mattia Marino, Alessio Murabito, Dominik Sieber, Marc Leuppi. – Fislisbach: Leandro Russo, Brian Bosshard, Raphael Pfister, Silvan Bär, Arbnor Berisha, Sem Yildiz, Yannic Frei, Pasquale Guzzo, Slobodan Stoilovski, Lukas Hövel, Kristian Popov. – Verwarnungen: 42. Raffaele Roca, 55. Brian Bosshard.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2023 00:19 Uhr.