4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2 Fislisbach holt sich drei Punkte gegen Turgi Fislisbach behielt im Spiel gegen Turgi am Dienstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:2.

Noah Jappert brachte Turgi in der 40. Minute 1:0 in Führung.

Allerdings hielt die Führung nicht für lange. Fislisbach glich nur zwei Minuten später durch Noah Stucki aus. Weitere fünf Minuten später lag das Team dann sogar in Führung. Torschütze war David Strebel. Bis zum Ausgleich durch Turgi dauerte es nicht lange: Alexander Warmerdam traf in der 48. Minute zum 2:2.

Bei Fislisbach erhielten David Hansmann (67.) und Ramon Wyss (76.) eine gelbe Karte. Bei Turgi erhielten Cedric Peterhans (60.) und Andrea Utrio (80.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle steht Fislisbach nach dem ersten Spiel auf Rang 8. Fislisbach tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Bremgarten 2 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am Donnerstag (6. April) statt (20.30 Uhr, Waffenplatz, Bremgarten).

Turgi liegt nach Spiel 2 auf Rang 2. Für Turgi geht es zuhause gegen FC Frick 3 (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (6. April) (20.15 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

Telegramm: FC Fislisbach 2 - FC Turgi 2 2:2 (1:1) - Esp, Fislisbach – Tore: 40. Noah Jappert 0:1. 42. Noah Stucki 1:1. 47. David Strebel 2:1. 48. Alexander Warmerdam 2:2. – Fislisbach: Joel Wyss, Benjamin Christen, Pablo Giannini, Antoine Pommerell, Noah Policke, Lucien Würsch, Christian Metral, David Strebel, Simon Strebel, Noah Bircher, Noah Stucki. – Turgi: Luca Bronner, Moritz Melliger, Joel Jappert, Cedric Peterhans, Tim Saner, Ernest Basilua, Noah Jappert, Levin Baumgartner, Nicolo Vicari, Andrea Utrio, Ramon Stutz. – Verwarnungen: 60. Cedric Peterhans, 67. David Hansmann, 76. Ramon Wyss, 80. Andrea Utrio.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2:

