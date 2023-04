4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2 Fislisbach holt gegen Sarmenstorf ersten Saisonsieg Fislisbach hat am Freitag auswärts Sarmenstorf besiegt und hat damit im vierten Spiel den ersten Sieg der Saison gefeiert. Das Resultat lautete 4:0.

In der 10. Minute war es an Benjamin Christen, Fislisbach 1:0 in Führung zu bringen. Fislisbach baute die Führung in der 35. Minute (Pablo Giannini) weiter aus (2:0). Fislisbach erhöhte in der 61. Minute seine Führung durch Noah Bircher weiter auf 3:0. Ramon Wyss schoss das 4:0 (83. Minute) für Fislisbach und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Bei Fislisbach erhielten Timothy Kiss (39.) und Maximilian Haber (75.) eine gelbe Karte. Bei Sarmenstorf erhielten Can Arseven (81.) und Ivan Garcia Sotoca Moya (88.) eine gelbe Karte.

In den bisherigen Spielen ist Fislisbach nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.8. Das bedeutet, dass Fislisbach die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Sarmenstorf ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.4 (Rang 13).

Fislisbach verbessert sich in der Tabelle von Rang 12 auf 9. Das Team hat fünf Punkte. Fislisbach hat bisher einmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Fislisbach geht es zuhause gegen FC Niederwil 2 (Platz 6) weiter. Die Partie findet am Dienstag (25. April) statt (20.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Sarmenstorf verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Sarmenstorf hat bisher nur verloren, nämlich fünfmal.

Mit dem achtplatzierten FC Frick 3 kriegt es Sarmenstorf als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 29. April statt (17.30 Uhr, Ebnet, Frick).

Telegramm: FC Sarmenstorf 2b - FC Fislisbach 2 0:4 (0:2) - Bühlmoos, Sarmenstorf – Tore: 10. Benjamin Christen 0:1. 35. Pablo Giannini 0:2. 61. Noah Bircher 0:3. 83. Ramon Wyss 0:4. – Sarmenstorf: Stephan Meier, Pascal Köchli, Alex Melliger, Steven Widmer, Fabian Ambühl, Pascal Schärer, Timo Joller, Dino Macher, Can Arseven, Valentin Widmer, Sergej Stutz. – Fislisbach: Marco Mäder, Raphael Schmid, Antoine Pommerell, Pablo Giannini, Simon Strebel, David Hansmann, Benjamin Christen, Lucien Würsch, Timothy Kiss, Noah Stucki, Mino Klamer. – Verwarnungen: 39. Timothy Kiss, 75. Maximilian Haber, 81. Can Arseven, 88. Ivan Garcia Sotoca Moya.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2:

