2. Liga AFV Fislisbach gewinnt klar gegen Brugg Fislisbach behielt im Spiel gegen Brugg am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 6:1.

(chm)

Schon früh setzte Fislisbach dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 6. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 4:0 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Fislisbach noch auf 6:1.

Brugg war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 85. Minute zum zwischenzeitlichen 1:6.

Die Torschützen für Fislisbach waren: Christian Maier (2 Treffer), Milan Gligic (1 Treffer), Justin Comas (1 Treffer), Joshua Gasane (1 Treffer) und Christian Gasane (1 Treffer). Einziger Torschütze für Brugg war: Vlerson Veseli (1 Treffer).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Keine Änderung in der Tabelle für Fislisbach: Mit 45 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Fislisbach hat bisher 14mal gewonnen, zwölfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Fislisbach in einem Heimspiel mit FC Gränichen (Rang 15) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 11. Juni statt (17.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Für Brugg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 51 Punkten auf Rang 4. Für Brugg war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Brugg spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Wettingen (Rang 10). Die Partie findet am 11. Juni statt (17.00 Uhr, Stadion Altenburg, Wettingen).

Telegramm: FC Brugg - FC Fislisbach 1:6 (0:4) - Stadion Au, Brugg – Tore: 6. Christian Maier 0:1. 8. Christian Gasane 0:2. 18. Christian Maier 0:3. 28. Justin Comas 0:4. 47. Milan Gligic 0:5. 76. Joshua Gasane 0:6. 85. Vlerson Veseli 1:6. – Brugg: Yves Schönenberger, Noël Hottinger, Christoph Baumgartner, Jonas Schmidt, Pascal Schuler, Fabio Berz, Sven Schönenberger, Yanis Ouslama, Elias Grillo, Vlerson Veseli, Robin Vogel. – Fislisbach: Leandro Russo, Manuel Humitsch, Raphael Pfister, Silvan Bär, Justin Comas, Siro Dubach, Toma Culjak, Yannic Frei, Christian Maier, Joshua Gasane, Christian Gasane. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.06.2022 20:12 Uhr.