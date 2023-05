4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2 Favoritensieg bei Würenlos gegen Villmergen – Argetim Dzelili als Matchwinner Würenlos holt gegen Villmergen auswärts einen Favoritensieg: Der Leader siegt am Freitag gegen den Tabellensiebten 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Würenlos gelang Argetim Dzelili in der 69. Minute. In der 7. Minute hatte Jasin Pasoski Würenlos in Führung gebracht. Der Ausgleich für Villmergen fiel in der 35. Minute durch Mattia Lo Iudice.

Bei Würenlos erhielten Eronit Haliti (58.) und Noa Kalt (88.) eine gelbe Karte. Bei Villmergen erhielten Drago Biljaka (50.) und Cyril Dubler (73.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Würenlos zu den Besten: Total liess das Team 9 Tore in acht Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.1 Toren pro Spiel (Rang 2).

Würenlos bleibt Leader: Nach acht Spielen hat das Team 20 Punkte. Würenlos hat bisher sechsmal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Würenlos spielt zum nächsten Mal zuhause gegen KF Liria (Platz 4). Diese Begegnung findet am Dienstag (23. Mai) statt (20.15 Uhr, Tägerhard, Würenlos).

Mit der Niederlage rückt Villmergen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit neun Punkten neu Platz 8. Villmergen hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Villmergen in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Leibstadt. Das Spiel findet am Dienstag (23. Mai) statt (20.15 Uhr, Schlossfeld, Leibstadt).

Telegramm: FC Villmergen 2 - SV Würenlos 1:2 (1:1) - Badmatte, Villmergen – Tore: 7. Jasin Pasoski 0:1. 35. Mattia Lo Iudice 1:1. 69. Argetim Dzelili 1:2. – Villmergen: Raffael Wälti, Tim Lustenberger, Drago Biljaka, Matteo Thaler, Manuel Weber, Dario Innella, Dario Cavallaro, Liridon Cufaj, Cyril Schatzmann, Mattia Lo Iudice, Danny Silva Pinto. – Würenlos: Marko Milosavac, Reto Schlatter, Severin Berli, Mario Mazzonna, Shkumbin Ajredini, Joris Engelfried, Shpëtim Ajredini, Lucas Bargisen, Jasin Pasoski, Yannic Güller, Eronit Haliti. – Verwarnungen: 50. Drago Biljaka, 58. Eronit Haliti, 73. Cyril Dubler, 88. Noa Kalt.

